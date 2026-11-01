مجدیان: حمایت از تعاونی فرهنگیان دورود ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر،نصرالله فخر مجدیان فرماندار شهرستان دورود به همراه رئیس اداره کار و امور رفاهی شهرستان، روز یکشنبه از مجموعه تعاونی فرهنگیان دورود بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، امکانات، ظرفیت‌ها و مسائل این مجموعه قرار گرفتند.

این بازدید با هدف بررسی عملکرد تعاونی فرهنگیان، ارزیابی میزان مشارکت اعضا و شناسایی چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به جامعه فرهنگیان شهرستان انجام شد.

بررسی عملکرد و ظرفیت‌های تعاونی فرهنگیان دورود

در جریان این بازدید، فرماندار دورود و هیئت همراه از بخش‌ها و واحدهای مختلف تعاونی بازدید کردند و با مدیران و اعضای این مجموعه به گفت‌وگو پرداختند.

در این دیدار، وضعیت فعالیت‌های جاری تعاونی، امکانات موجود و زمینه‌های توسعه خدمات رفاهی مورد بررسی قرار گرفت و مدیر مجموعه فرهنگیان نیز گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده، پروژه‌های در دست اجرا و چالش‌های پیش‌روی توسعه تعاونی ارائه کرد.

مدیر این مجموعه با اشاره به تلاش تعاونی فرهنگیان برای ارائه خدمات باکیفیت به اعضا اظهار داشت: ارتقای سطح معیشت و رفاه فرهنگیان از اهداف اصلی این مجموعه است و تلاش می‌شود فعالیت‌ها و خدمات تعاونی در چارچوب ضوابط و استانداردهای قانونی گسترش یابد.

تأکید فرماندار بر نقش تعاونی‌ها در تقویت اقتصاد محلی

مجدیان فرماندار دورود در جریان این بازدید، با تأکید بر اهمیت جایگاه تعاونی‌ها در تقویت اقتصاد محلی و افزایش رفاه اجتماعی اظهار داشت: تعاونی‌های فرهنگیان نباید صرفاً به فعالیت‌های محدود و معمول اکتفا کنند، بلکه باید با شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی معلمان گام‌های مؤثرتری بردارند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت نهادهای صنفی و تعاونی افزود: این مجموعه‌ها می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب و توسعه فعالیت‌های قانونی، نقش مؤثری در حمایت اقتصادی از اعضای خود و ارتقای سطح خدمات رفاهی ایفا کنند.

فرماندار دورود همچنین تأکید کرد: مدیریت و مجموعه فرمانداری از فعالیت‌های منسجم و قانونی که به افزایش توانمندی‌های اقتصادی کادر آموزشی و بهبود شرایط معیشتی فرهنگیان منجر شود، حمایت خواهد کرد.

تأکید بر رفع موانع و پایش مستمر فعالیت تعاونی‌ها

این بازدید با تأکید بر ضرورت بررسی مستمر وضعیت تعاونی‌های فعال شهرستان و پیگیری مسائل و مشکلات آن‌ها ادامه یافت.

در پایان نیز حاضران بر لزوم پایش مستمر فعالیت‌های تعاونی فرهنگیان، شناسایی ظرفیت‌های توسعه و رفع موانع اداری برای پیشرفت این مجموعه تأکید کردند.

بازدید فرماندار دورود از تعاونی فرهنگیان در راستای بررسی میدانی وضعیت نهادهای صنفی و رفاهی شهرستان و حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی آن‌ها برای بهبود خدمات‌رسانی به جامعه فرهنگیان انجام شد.