به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، نشست ستاد هماهنگی برگزاری این مراسم ظهر یکشنبه با حضور وحید آموزگار معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دورود و اعضای ستاد در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت آمادگی بخش‌های مختلف برای اجرای برنامه‌های روز ۱۳ آبان، با استناد به دستورالعمل‌های ستاد ملی مورد بررسی قرار گرفت و اعضا درباره نحوه هماهنگی و تقسیم وظایف برای برگزاری هرچه منظم‌تر مراسم به تبادل نظر پرداختند.

هماهنگی دستگاه‌ها برای تأمین امنیت و نظم مراسم

یکی از محورهای اصلی این جلسه، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای انتظامی و نهادهای فرهنگی برای تأمین امنیت، حفظ نظم و استمرار اجرای برنامه‌ها در مسیر اصلی و محل برگزاری مراسم بود.

همچنین موضوع مدیریت ترددها، آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز و فراهم کردن امکانات لازم برای حضور مردم و میهمانان در مراسم مورد توجه قرار گرفت.

۱۳ آبان؛ فرصتی برای تبیین حقایق تاریخی و آرمان‌های ملی

وحید آموزگار معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دورود در این نشست با تأکید بر اهمیت و جایگاه نمادین ۱۳ آبان اظهار داشت: برگزاری این مراسم نباید صرفاً به جنبه‌های تشریفاتی محدود شود، بلکه باید فرصتی برای تبیین حقایق تاریخی و تجلیل از ایثارگری‌های ماندگار باشد.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت و همکاری همه اعضای ستاد، هماهنگی کامل با نهادهای امنیتی برای مدیریت ترددها و حفظ آرامش محیطی را ضروری دانست.

آماده‌سازی زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی در محل برگزاری مراسم و تقویت پوشش خبری و اطلاع‌رسانی دقیق به عموم مردم با هدف فراهم شدن زمینه مشارکت حداکثری نیز از دیگر محورهایی بود که معاون فرماندار بر آن تأکید کرد.

بررسی زمان‌بندی و نحوه اجرای برنامه‌ها

در ادامه این نشست، اعضای ستاد گزارش‌هایی از اقدامات و میزان پیشرفت فعالیت‌های مربوط به حوزه مسئولیت خود ارائه کردند.

همچنین زمان‌بندی اجرای مراسم، چیدمان و آماده‌سازی محل برگزاری و نحوه حضور میهمانان رسمی و مردم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا هماهنگی لازم میان بخش‌های مختلف اجرایی برقرار شود.

تأکید بر استمرار هماهنگی تا روز برگزاری مراسم

در پایان جلسه، آموزگار ضمن قدردانی از اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده از سوی اعضای ستاد، بر ضرورت حفظ هماهنگی مستمر میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول تا روز برگزاری مراسم تأکید کرد.

وی همچنین خواستار پیگیری به‌موقع امور محوله و رفع سریع چالش‌های احتمالی شد تا برنامه‌های روز ۱۳ آبان با نظم، امنیت و آمادگی کامل در شهرستان دورود برگزار شود.