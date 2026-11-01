به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی، ظهر یکشنبه در نشست با دبیران مجمع مشورتی شهرستان‌های استان، مجمع مشورتی را یکی از ظرفیت‌های مهم ارتباط میان مردم و مدیریت ارشد استان دانست و بر ضرورت تقویت رویکرد گفت‌وگومحور و مسئله‌محور در فعالیت کمیته‌های این مجموعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مجمع مشورتی می‌تواند نقش پل ارتباطی میان قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی را ایفا کند، اظهار کرد: این ارتباط از طریق مشورت، تبادل دیدگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی شکل می‌گیرد و باید به‌گونه‌ای دنبال شود که مطالبات و دیدگاه‌های اقشار مختلف جامعه به گوش مسئولان برسد.

مجمع مشورتی؛ ظرفیتی برای تقویت سرمایه اجتماعی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت شنیده‌شدن صدای مردم، حضور نمایندگان اقشار مختلف در مجمع مشورتی را فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی دانست و افزود: استفاده از این ظرفیت می‌تواند به ایجاد توازن و هم‌افزایی میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی کمک کند و زمینه توسعه و پیشرفت استان را بیش از گذشته فراهم سازد.

پورعلی با اشاره به عملکرد مجمع مشورتی استان در سال گذشته، گفت: این مجموعه از نظر شکل‌گیری و سازماندهی ساختار، کارنامه موفقی داشته و در جریان سفر رئیس‌جمهور نیز عملکرد مطلوبی از خود نشان داده است؛ به‌گونه‌ای که ارتباط میان مردم و نخبگان بر پایه خرد جمعی شکل گرفت و ظرفیت‌های مختلف اجتماعی برای انتقال دیدگاه‌ها و مطالبات به کار گرفته شد.

وی همچنین با اشاره به بازنگری اساسنامه مجمع مشورتی اظهار کرد: اساسنامه جدید با اعمال تغییراتی تدوین شده و مبنای فعالیت این مجموعه در شهرستان‌ها قرار خواهد گرفت. این تغییرات با هدف ارتقای کیفیت عملکرد مجمع و افزایش اثربخشی آن در پیگیری مسائل و مطالبات جامعه انجام شده است.

سازماندهی حدود سه هزار نفر در کمیته‌های ۱۱گانه

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به گستردگی فعالیت‌های مجمع مشورتی در سال گذشته، بیان کرد: حدود سه هزار نفر در قالب کمیته‌های ۱۱گانه این مجمع سازماندهی شدند که بخش قابل توجهی از آنان را بانوان تشکیل می‌دهند.

پورعلی، ارتقای کیفیت حکمرانی را از اهداف اصلی اصلاح اساسنامه مجمع عنوان کرد و افزود: فلسفه این تغییرات آن است که ظرفیت جامعه، نخبگان و دستگاه‌های اجرایی با توان بیشتری در کنار دولت و استانداری قرار گیرد و زمینه مشارکت مؤثرتر مردم در فرآیند تصمیم‌سازی و پیگیری مسائل استان فراهم شود.

وی ادامه داد: شکل‌گیری چنین ساختاری نشان‌دهنده عمق نگاه و توجه استاندار لرستان به موضوع سرمایه اجتماعی است؛ چراکه خرد جمعی می‌تواند مدافع منافع عمومی استان باشد و در شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای مؤثر نقش‌آفرینی کند.

معاون استاندار لرستان با اشاره به اولویت‌های مدیریت استان، تصریح کرد: بهبود معیشت مردم و تقویت سرمایه اجتماعی از موضوعات مورد تأکید استاندار است و فعالیت مجمع مشورتی نیز باید در راستای همین اولویت‌ها و با هدف کمک به حل مسائل عمومی دنبال شود.

ضرورت تقویت نقد سازنده و پرهیز از بروکراسی

پورعلی با تأکید بر اینکه کمیته‌های مجمع مشورتی باید فضای گفت‌وگو و نقد را تقویت کنند، گفت: نقد در این مجموعه باید بر پایه مسئله‌محوری باشد؛ به این معنا که کمیته‌ها ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف، مسائل و مشکلات را به‌صورت دقیق بررسی و برای آنها راهکار و راه‌حل عملی ارائه کنند.

وی افزود: مجمع مشورتی استان و کمیته‌های مشورتی شهرستان‌ها نباید صرفاً به بیان کلی مسائل و طرح دیدگاه‌ها بسنده کنند، بلکه لازم است پیشنهادهای مشخص و قابل پیگیری ارائه دهند تا این پیشنهادها بتواند در فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی شهرستان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان همچنین بر ضرورت جلوگیری از بروکراسی در فعالیت کمیته‌ها تأکید کرد و گفت: فعالیت این مجموعه‌ها نباید درگیر تشریفات و روندهای اداری غیرضروری شود؛ بلکه تصمیمات و پیشنهادهای آنها باید به کمیته‌های برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان‌ها ارجاع شود تا امکان قانونی و سازوکار اجرایی تحقق آنها مورد بررسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با این رویکرد، ارتباط میان جامعه و مدیران اجرایی از طریق پیشنهادهای کمیته‌های مشورتی تسهیل می‌شود و مسائل و مطالبات مردم می‌تواند در مسیر مشخص‌تری برای بررسی و پیگیری قرار گیرد.

نقش مجمع مشورتی در تقویت دفاع ملی و استفاده از خرد جمعی

پورعلی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش مجمع مشورتی در جریان جنگ رمضان و همچنین سفر رئیس‌جمهور اشاره کرد و این دو رویداد را از جلوه‌های استفاده از ظرفیت خرد جمعی و تقویت رویکرد دفاع ملی و میهنی برشمرد.

وی با اشاره به ارزیابی وزارت کشور از عملکرد استان اظهار کرد: کسب ۹۳۰ امتیاز از مجموع یک‌هزار امتیاز در ارزیابی وزارت کشور و همچنین تصویب ۱۳۲ همت اعتبار که به‌عنوان بیشترین میزان اعتبارات تخصیص‌یافته به استان‌ها مطرح شده، از جمله مصادیق عملکرد متفاوت استاندار لرستان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان در سطوح مختلف جامعه، گفت: کمیته‌های مجمع مشورتی باید بتوانند صدای نخبگان و افراد صاحب‌نظر را از دل روستاها، مدارس و دیگر بخش‌های جامعه به مدیریت استان منتقل کنند.

پورعلی تصریح کرد: این مجموعه باید بستری برای مشارکت واقعی و طرح دیدگاه‌های کارشناسی باشد و از نگاه‌های سیاسی، محفلی و محدودکننده در فعالیت آن پرهیز شود.

وی در پایان بر ضرورت فعالیت هدفمند کمیته‌های مجمع مشورتی در شهرستان‌ها تأکید کرد و خواستار آن شد که این مجموعه با تکیه بر خرد جمعی، گفت‌وگوی سازنده، نقد مسئله‌محور و ارائه پیشنهادهای اجرایی، نقش مؤثرتری در انتقال مطالبات مردم و کمک به حل مسائل استان ایفا کند.