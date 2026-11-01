به گزارش خبرگزاری مهر، احسان ذبیح‌زاده در گردهمایی سالانه مدیران دیسپاچینگ سراسر کشور در شهر مشهد اظهار کرد: حفظ و ارتقای امنیت و پایداری شبکه، زیربنای تمامی فعالیت‌های صنعت برق است و مراکز دیسپاچینگ، نقش حیاتی و بی‌بدیلی در تداوم حیات و پایداری شبکه ایفا می‌کنند.

سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به بهبود روند اجرای برنامه‌های مدیریت بار در سال جاری و کاهش وابستگی به سامانه افق، بر لزوم اجرای بدون تنازل فرامین راهبری تأکید کرد و افزود: پایداری شبکه برق باید در صدر تمامی تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد و مدیران دیسپاچینگ موظفند با اتکا به اختیارات قانونی و تخصصی خود، تصمیمات صریح و لازم را برای صیانت از شبکه اجرایی کنند.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی تأمین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان پیش‌رو، بر ضرورت آمادگی کامل شرکت‌های برق برای مواجهه با محدودیت‌های احتمالی در تأمین گاز و سوخت مایع تأکید کرد.

به گفته ذبیح زاده، در این گردهمایی علاوه بر تحلیل موشکافانه عملکرد دوره گرم سال، تجارب ارزنده تابستان مرور و نقاط قابل بهبود احصا شد.

ذبیح‌زاده خاطرنشان کرد: همچنین تصویری شفاف از شرایط شبکه در تابستان آینده به مدیران دیسپاچینگ ارائه شد تا برنامه‌ریزی‌های لازم بر مبنای تراز تولید و مصرف، نیازهای تعمیراتی، اقدامات بهینه‌سازی و اولویت‌های توسعه‌ای با هماهنگی کامل پیگیری شود.

سخنگوی صنعت برق کشور زنجیره فرماندهی از دیسپاچینگ ملی به دیسپاچینگ مناطق و سپس دیسپاچینگ‌های توزیع را فرآیندی پیوسته، شبانه‌روزی و سلسله‌مراتب‌محور خواند و تصریح کرد: هم‌افزایی و درک متقابل میان این سطوح، کلید اصلی موفقیت در اداره پایدار شبکه است.

وی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای سطح امنیت سایبری، تدوین و به‌روزرسانی برنامه‌های تداوم کسب‌وکار و تقویت نیروی انسانی متخصص را از الزامات اساسی مدیریت پایدار شبکه برق برشمرد و از تجلیل مراکز دیسپاچینگ برتر بر اساس ارزیابی‌های عملکردی دوره گرم سال جاری خبر داد.