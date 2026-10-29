مشهد باید به شهر الگوی خدمات استاندارد در کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری صبح پنجشنبه در همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد در مشهد با اشاره به اهمیت روز جهانی استاندارد و ضرورت اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: حضور در شهر مقدس مشهد همواره یادآور یک تعهد و تجدید عهد دوباره برای مسئولان کشور در پیشگاه امام رضا (ع) جهت خدمت‌رسانی صادقانه به مردم است.



وی با اشاره به موفقیت‌های اداره‌کل استاندارد خراسان رضوی افزود: در ارزیابی‌های ستاد سازمان، مدیرکل استاندارد استان به عنوان مدیر نمونه کشوری در حوزه ارزیابی انطباق و استانداردسازی انتخاب شد و کمیته متناظر ملی فرآورده‌های غذایی، ادویه و چاشنی نیز با توجه به ظرفیت‌های کشاورزی این منطقه شکل گرفت؛ همچنین کسب رتبه برتر استان در ارزیابی‌های اقتصادی استانداری نشان‌دهنده پیوند عمیق استاندارد با توسعه اقتصادی و خلق ثروت است.



انصاری با تأکید بر اهمیت استاندارد در حوزه خدمات و زنجیره خدمت‌رسانی به زائران بیان کرد: استاندارد در تمام زوایای زندگی، رفاه، سلامت و امنیت مردم نقش دارد. در مشهد مقدس مسئله رفاه، امنیت و اعتماد زائران و گردشگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و فضاهای استانداردسازی‌شده باید شرایطی توأم با آرامش را برای انجام شعائر زیارت فراهم کنند.



رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به مصوبه اخیر شورای‌عالی استاندارد اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای‌عالی استاندارد، نظارت بر استانداردهای خدماتی از جمله هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، شهربازی‌ها و خانه‌های مادر و کودک به دستگاه‌های اجرایی متولی واگذار شد. این اقدام به‌معنای کم‌رنگ شدن حضور استاندارد نیست، بلکه سازمان ملی استاندارد جایگاه نظارت عالیه بر بهبود کیفیت و فرآیندها را بر عهده خواهد داشت.



وی ادامه داد: تاکنون ۴۵۰ استاندارد ملی در حوزه خدمات تدوین شده و در یک سال گذشته ۹۱۱ مورد بازرسی از واحدهای خدماتی و ۲ هزار و ۲۱۳ مورد بازرسی از تجهیزات تفریحی انجام گرفته است. پیشنهاد ما این است که با همراهی استاندار محترم و مجموعه استان، مشهد مقدس تا سال آینده به عنوان شهر الگوی خدمات استاندارد در کشور معرفی شود.



انصاری با تأکید بر صیانت از مزیت‌های بومی خراسان رضوی در حوزه زعفران، پسته و زیره تصریح کرد: نشان استاندارد باید برای خریدار و تاجر اطمینان‌بخش و اصالت‌سنج باشد؛ زنجیره رصد و پایش زعفران از مزرعه تا مصرف‌کننده نهایی شفاف‌سازی شده تا ضمن جلوگیری از تقلب، جایگاه و بازارهای جهانی این محصول حفظ شود. همچنین در حوزه صنایع و معادن نظیر سنگ‌آهن سنگان و فیروزه نیشابور، تعریف دقیق نقاط خام‌فروشی و تدوین استانداردهای لازم برای ایجاد ارزش افزوده در اولویت قرار دارد.



معاون رئیس‌جمهور درباره استانداردهای حوزه صادرات خاطرنشان کرد: کالاهای صادراتی باید کاملاً منطبق با ضوابط و استانداردهای کشورهای مقصد باشند تا از برگشت کالا در گمرکات جلوگیری شود؛ در همین راستا تطبیق نتایج آزمون‌ها با استانداردهای بین‌المللی در دستور کار است و رویه‌های گمرکی نیز در مرزهایی مانند دوغارون برای تسهیل کار تجار و حذف بروکراسی اداری بازنگری شده است.



وی با اشاره به بازرسی‌های تخصصی در استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۸ مورد بازرسی و ۱۵۹ فقره نمونه‌برداری از حوزه فلزات گرانبها در استان ثبت شده است. همچنین با توجه به احیای چند آزمایشگاه در اداره‌کل استان، از بخش خصوصی دعوت می‌کنیم برای راه‌اندازی آزمایشگاه‌های جدید ورود کند و مرکز ملی تأیید صلاحیت، فرایند اعطای مجوز به متقاضیان استان را برای تسریع در آزمون‌ها و جلوگیری از ارسال نمونه‌ها به دیگر استان‌ها تسهیل خواهد کرد.



انصاری از تغییر رویکرد نظارتی سازمان خبر داد و افزود: پروتکل ارزیابی انطباق واحدهای تولیدی و خدماتی بر مبنای «ریسک» آماده شده و به‌زودی ابلاغ می‌شود؛ بر این اساس، تمرکز نظارت‌ها، نمونه‌برداری‌ها و آزمایش‌ها بر فاکتورهای پرریسک و عوامل تهدیدکننده سلامت و ایمنی مردم معطوف خواهد شد تا فرایندها سریع‌تر و اثربخش‌تر شوند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد پیرامون «انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه» اظهار کرد: در سطح کشور ۳۳ هزار واحد انرژی‌بر فعال است و تاکنون ۴۱ استاندارد صنایع انرژی‌بر و ۵۳ استاندارد برچسب انرژی تدوین شده است؛ در خراسان رضوی نیز ۲۴۴ مورد بازرسی برای بررسی اصالت برچسب‌های انرژی کالاها صورت گرفته است.



وی به اجباری شدن استاندارد برچسب انرژی ساختمان‌های اداری اشاره کرد و گفت: تدوین استانداردهای برچسب انرژی برای هتل‌ها و بیمارستان‌ها نیز در دست اقدام است. با توجه به معضل ناترازی انرژی، پیشنهاد می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اعتبارات و مشوق‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان، گام‌های اساسی به سمت استانداردسازی تجهیزات و بهینه‌سازی مصرف انرژی برداشته شود.