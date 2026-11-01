به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توانیر، این شرکت با تشریح سازوکار محاسبه هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق اعلام کرد: نیروگاه‌ها برای تولید برق، سوخت مصرف می‌کنند و بهای سوخت مصرفی خود را بر اساس نرخ‌های ابلاغی می‌پردازند. در همین راستا، هزینه سوخت نیروگاهی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های قبض برق مشترکان، بر اساس مصوبات کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت نیرو تعیین می‌شود.

در تعیین نرخ هزینه سوخت نیروگاهی، ملاحظات فنی و اقتصادی و همچنین سطح مصرف مشترکان مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که مشترکان کم‌مصرف و مشترکانی که مصرف برق آنها در محدوده الگوی مصرف قرار دارد، کمترین تأثیر را از این هزینه می‌پذیرند.

بر اساس نرخ‌های جدید ابلاغی، بهای برق مصرفی حدود ۷۵ درصد مشترکان خانگی کشور که در محدوده الگوی مصرف قرار دارند، به‌طور متوسط حدود ۷ هزار تومان در ماه است. همچنین برای مشترکانی که تا یک‌ونیم برابر الگوی مصرف برق استفاده می‌کنند و حدود ۱۵ درصد مشترکان را تشکیل می‌دهند، این رقم حدود ۲۲ هزار تومان در ماه برآورد می‌شود.

بر این اساس، در مجموع حدود ۹۰ درصد مشترکان برق کشور، ماهانه رقمی در محدوده ۷ تا ۲۲ هزار تومان بابت هزینه‌های مرتبط با سوخت نیروگاهی پرداخت می‌کنند.

منابع حاصل از این محل نیز صرف تأمین هزینه حمل‌ونقل سوخت به نیروگاه‌ها و توسعه ظرفیت نیروگاهی، به‌ویژه احداث و تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی می‌شود. این نیروگاه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت بخش بخار، امکان تولید برق بیشتر بدون مصرف سوخت اضافی در این بخش را فراهم می‌کنند و به همین دلیل، در شرایط محدودیت تأمین سوخت، نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و پایداری تولید برق کشور دارند.

تأکید می‌شود، تخصیص این منابع به تأمین زیرساخت‌های سوخت‌رسانی و توسعه ظرفیت‌های کارآمد تولید برق، گامی در جهت ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌ها، کاهش وابستگی به سوخت و تقویت پایداری تأمین برق کشور به‌ویژه در دوره‌های محدودیت سوخت است.