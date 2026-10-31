  1. استانها
  2. فارس
۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

جمع‌آوری ۱۰۲ انشعاب غیرمجاز برق در شیراز

جمع‌آوری ۱۰۲ انشعاب غیرمجاز برق در شیراز

شیراز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از جمع‌آوری ۱۰۲ انشعاب غیرمجاز و ۱۱۸۰ متر کابل برق در ادامه اجرای طرح ملی مهتاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا خسروی با اشاره به اهمیت اجرای مستمر طرح ملی مهتاب در محدوده فعالیت شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: در مرحله اخیر اجرای این طرح، علاوه بر جمع‌آوری ۱۰۲ انشعاب غیرمجاز، ۴۲ انشعاب قانونی نیز واگذار و یک‌هزار و ۱۸۰ متر کابل مرتبط با مصارف غیرمجاز جمع‌آوری شده است.

وی افزود: در این مرحله، ۱۲۵ انشعاب چاه کشاورزی نیز مورد آزمون و بررسی قرار گرفته و ۴۸ مورد بازدید از مصارف نامتعارف و مشترکان بدمصرف انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با بیان اینکه مقابله با انشعابات غیرمجاز صرفاً به قطع اتصالات غیرقانونی محدود نمی‌شود، گفت: شناسایی منشأ تلفات، اصلاح شیوه‌های مصرف، جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از انرژی یارانه‌ای و هدایت متقاضیان به مسیر قانونی دریافت انشعاب، از محورهای اصلی طرح مهتاب است.

خسروی ادامه داد: اجرای این اقدامات به کاهش فشار بر تجهیزات شبکه، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های ناشی از تلفات به صنعت برق و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان کمک می‌کند.

وی استفاده غیرمجاز از برق را نوعی اجحاف در حق مشترکانی دانست که هزینه مصرف خود را مطابق مقررات پرداخت می‌کنند و افزود: برداشت غیرقانونی از شبکه، علاوه بر ایجاد تلفات و تحمیل هزینه‌های اضافی، می‌تواند موجب افزایش بار خطوط و تجهیزات، کاهش ظرفیت قابل استفاده شبکه و بروز اختلال در تأمین برق شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز تأکید کرد: شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، گامی مؤثر در مسیر توزیع عادلانه انرژی و استفاده بهینه از منابع محدود صنعت برق است.

خسروی با اشاره به ضرورت آمادگی برای عبور از اوج بار زمستانی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت‌های احتمالی تأمین سوخت نیروگاه‌ها در فصل سرد سال و اولویت تأمین گاز بخش خانگی، ممکن است تولید برق نیروگاه‌های گازسوز نیز با محدودیت مواجه شود.

وی افزود: در چنین شرایطی، مدیریت مصرف و جلوگیری از مصارف غیرمجاز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و تداوم اجرای دقیق طرح مهتاب می‌تواند در کاهش فشار بر شبکه و عبور مطمئن‌تر از اوج بار زمستانی نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در ادامه از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف، پرهیز از مصارف غیرضروری و همکاری در شناسایی انشعابات غیرمجاز، صنعت برق را در تأمین پایدار انرژی یاری کنند.

خسروی گزارش‌های مردمی درباره برداشت‌های غیرقانونی برق و مصارف مشکوک را ظرفیتی مهم برای شناسایی تخلفات و صیانت از حقوق عمومی دانست و گفت: مشارکت شهروندان می‌تواند اثربخشی اقدامات نظارتی را افزایش دهد.

کد مطلب 6994890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها