به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا خسروی با اشاره به اهمیت اجرای مستمر طرح ملی مهتاب در محدوده فعالیت شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: در مرحله اخیر اجرای این طرح، علاوه بر جمع‌آوری ۱۰۲ انشعاب غیرمجاز، ۴۲ انشعاب قانونی نیز واگذار و یک‌هزار و ۱۸۰ متر کابل مرتبط با مصارف غیرمجاز جمع‌آوری شده است.

وی افزود: در این مرحله، ۱۲۵ انشعاب چاه کشاورزی نیز مورد آزمون و بررسی قرار گرفته و ۴۸ مورد بازدید از مصارف نامتعارف و مشترکان بدمصرف انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با بیان اینکه مقابله با انشعابات غیرمجاز صرفاً به قطع اتصالات غیرقانونی محدود نمی‌شود، گفت: شناسایی منشأ تلفات، اصلاح شیوه‌های مصرف، جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از انرژی یارانه‌ای و هدایت متقاضیان به مسیر قانونی دریافت انشعاب، از محورهای اصلی طرح مهتاب است.

خسروی ادامه داد: اجرای این اقدامات به کاهش فشار بر تجهیزات شبکه، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های ناشی از تلفات به صنعت برق و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان کمک می‌کند.

وی استفاده غیرمجاز از برق را نوعی اجحاف در حق مشترکانی دانست که هزینه مصرف خود را مطابق مقررات پرداخت می‌کنند و افزود: برداشت غیرقانونی از شبکه، علاوه بر ایجاد تلفات و تحمیل هزینه‌های اضافی، می‌تواند موجب افزایش بار خطوط و تجهیزات، کاهش ظرفیت قابل استفاده شبکه و بروز اختلال در تأمین برق شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز تأکید کرد: شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، گامی مؤثر در مسیر توزیع عادلانه انرژی و استفاده بهینه از منابع محدود صنعت برق است.

خسروی با اشاره به ضرورت آمادگی برای عبور از اوج بار زمستانی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت‌های احتمالی تأمین سوخت نیروگاه‌ها در فصل سرد سال و اولویت تأمین گاز بخش خانگی، ممکن است تولید برق نیروگاه‌های گازسوز نیز با محدودیت مواجه شود.

وی افزود: در چنین شرایطی، مدیریت مصرف و جلوگیری از مصارف غیرمجاز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و تداوم اجرای دقیق طرح مهتاب می‌تواند در کاهش فشار بر شبکه و عبور مطمئن‌تر از اوج بار زمستانی نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در ادامه از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف، پرهیز از مصارف غیرضروری و همکاری در شناسایی انشعابات غیرمجاز، صنعت برق را در تأمین پایدار انرژی یاری کنند.

خسروی گزارش‌های مردمی درباره برداشت‌های غیرقانونی برق و مصارف مشکوک را ظرفیتی مهم برای شناسایی تخلفات و صیانت از حقوق عمومی دانست و گفت: مشارکت شهروندان می‌تواند اثربخشی اقدامات نظارتی را افزایش دهد.