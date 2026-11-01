انتشار پادکست احساس مادری برای ترویج فرزندآوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمارستان بقیه الله(عج)، مجموعه پادکست ۴۴ قسمتی «احساس مادری» با هدف ارتقای حس مادری در دوران پیش از بارداری و حین بارداری، و با رویکردی معنوی و معرفت‌محور تولید و منتشر شد.

این مجموعه ویژه مادرانی است که جایگاه مادری را مقامی الهی دانسته و تمایل دارند پیش از تولد فرزند خود، با او به گفت‌وگو نشسته و کلام محبت و ذکر الهی را به روح و جان او انتقال دهند.

این طرح ارزشمند با همکاری مشترک سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور و بیمارستان بقیه الله(عج) به سرانجام رسیده است.

دست‌اندرکاران این پروژه ابراز امیدواری کرده‌اند که این مجموعه پادکست، هدیه‌ای معنوی و مقبول در پیشگاه حضرت فاطمه زهرا (س) قرار گرفته و بتواند گامی مؤثر در راستای ترویج فرزند آوری و تولد نسل‌های صالح و پاک در خانواده‌های ایرانی اسلامی ایفا کند.

علاقه مندان از طریق آدرس (https://shenoto.com/channel/podcast/EhsaseMadari) می توانند از این مجموعه پادکست استفاده نمایند.