به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای نمایش، تئاتر موزیکال ایرانی «امیرکبیر» به نویسندگی و کارگردانی بهزاد عبدی و تهیه‌کنندگی داود نامور، از ۲۹ آبان‌ در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

نسیم ادبی، مهران رنج‌بر، امیر کربلایی‌زاده (نیکان)، بهناز نادری، آرش دادگر، امیرکاوه آهنین‌جان، شهروز دل‌افکار، محسن زرآبادی‌پور و بهزاد داوری (به ترتیب ورود به صحنه) بازیگرانی هستند که در این اثر نقش‌آفرینی می‌کنند.

همچنین علاقه‌مندان می‌توانند بلیت تماشای این نمایش را از ساعت ۱۵ امروز دوشنبه ۱۸ آبان‌ از طریق سایت تیوال تهیه‌ کنند.

تئاتر موزیکال «امیرکبیر» به نویسندگی و کارگردانی بهزاد عبدی و تهیه‌کنندگی داود نامور با متنی ایرانی و محوریت سرنوشت امیرکبیر شکل گرفته و در ساختار آن، داستان، موسیقی، آواز و حرکت در پیوند با یکدیگر قرار دارند.

داستان نمایش از اتاق کار یک پژوهشگر تاریخ آغاز می‌شود که تحت فشار مصلحت‌اندیشی، فصل سوم رساله خود را کنار گذاشته است. وی در مواجهه با شخصیتی به نام «تلخک»، قدم به جهان قاجار می‌گذارد و با روایتی درباره سرنوشت امیرکبیر و نسبت انسان با تاریخ مواجه می‌شود.