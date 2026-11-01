به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بارانی بیرانوند، شهردار خرم‌آباد، بعدازظهر یکشنبه در دیدار با کامران فرمان‌پور، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان که به مناسبت روز ملی محیط‌بان برگزار شد، بر ضرورت تقویت همکاری میان مدیریت شهری و مجموعه محیط‌زیست برای حفاظت از طبیعت و ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی تأکید کرد.

بارانی بیرانوند با اشاره به اهمیت پیوند میان فرهنگ و حفاظت از محیط‌زیست اظهار کرد: ثروت ما فرهنگ، تاریخ و اقلیم ماست و بخش قابل‌توجهی از مسائل محیط‌زیستی نیز ماهیت فرهنگی دارد؛ ازاین‌رو آشنایی مدیران این حوزه با ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای و برقراری ارتباط مؤثر با مردم از اهمیت زیادی برخوردار است.

نام‌گذاری میدان شمیران به نام محیط‌بان حیدر حیدری

شهردار خرم‌آباد با اشاره به جایگاه محیط‌بانان در حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی، اعلام کرد: خوشبختانه در جلسه شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، نام‌گذاری میدان شمیران به نام «میدان محیط‌بان مرحوم حیدر حیدری» به تصویب رسیده است.

وی افزود: این اقدام در راستای توجه به جایگاه محیط‌بانان و پاسداشت تلاش‌های افرادی انجام می‌شود که در مسیر حفاظت از محیط‌زیست و طبیعت کشور مسئولیت‌پذیری و تلاش کرده‌اند.

در ادامه این دیدار، کامران فرمان‌پور، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، نیز نام‌گذاری میدان شمیران به نام محیط‌بان حیدر حیدری را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: چنین اقداماتی نشان‌دهنده توجه و حساسیت مدیریت شهری و جامعه نسبت به محیط‌زیست و جایگاه محیط‌بانان است.

مشارکت مردم؛ ضرورت حفاظت از محیط‌زیست

بارانی بیرانوند با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط‌زیست بیش از بسیاری از حوزه‌های دیگر به مشارکت عمومی وابسته است، عنوان کرد: حتی اگر دستگاه‌های متولی چندین برابر ظرفیت فعلی خود برای حفاظت از طبیعت امکانات و نیروی انسانی اختصاص دهند، بدون همراهی و مشارکت مردم نمی‌توان به نتیجه مطلوب دست یافت.

وی با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی و حساس‌سازی جامعه در قبال مسائل زیست‌محیطی افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر توجه به موضوع حفاظت از محیط‌زیست در میان اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان، نوجوانان و کودکان، افزایش یافته است و باید این روند از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی تقویت شود.

شهردار خرم‌آباد همچنین حفاظت از خاک، اقلیم و سرزمین را بخشی از مسئولیت عمومی دانست و بیان کرد: خاک، اقلیم و سرزمین از مؤلفه‌های اساسی هویت ایران هستند و همان‌گونه که برای حفظ تمامیت ارضی کشور تلاش می‌کنیم، در برابر حفاظت از ظرفیت‌های طبیعی و محیط‌زیستی این سرزمین نیز مسئولیت داریم.

توسعه زیرساخت‌های مدیریت پسماند در خرم‌آباد

بارانی بیرانوند در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت پسماند را یکی از محورهای مهم همکاری مدیریت شهری با مجموعه محیط‌زیست عنوان کرد و گفت: در حوزه مدیریت پسماند اقدامات خوبی با بهره‌گیری از فناوری‌ها و روش‌های جدید انجام شده است، هرچند همچنان تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم.

وی با اشاره به تلاش مدیریت شهری برای ارتقای شرایط خدمات‌رسانی در این بخش افزود: هدف ما ایجاد شرایطی متناسب با شأن خرم‌آباد به‌عنوان مرکز استان است و در همین راستا، تقویت تجهیزات و استفاده از ظرفیت‌های جدید برای بهبود فرایند مدیریت پسماند دنبال می‌شود.

شهردار خرم‌آباد همچنین از پیگیری برای خرید یک دستگاه به ارزش حدود ۴۰ میلیارد تومان خبر داد و اظهار کرد: در آخرین جلسه شورای اسلامی شهر، موضوع خرید این دستگاه با هدف تقویت فرایند جداسازی پسماند مطرح شده و این موضوع از مسیر قانونی و با استفاده از ظرفیت ترک تشریفات در حال پیگیری است.

تأکید محیط‌زیست بر استفاده از فناوری‌های نوین و تفکیک از مبدأ

در ادامه این دیدار، کامران فرمان‌پور، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، با اشاره به اقدامات شهرداری خرم‌آباد در برخی حوزه‌ها اظهار کرد: شهرداری در بخش‌هایی توانسته اقدامات قابل‌توجهی انجام دهد و عملکرد آن در بعضی زمینه‌ها به یک برند تبدیل شده است؛ بنابراین ضروری است این اقدامات به‌درستی اطلاع‌رسانی و برای مردم منعکس شوند.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه مدیریت پسماند افزود: بدون مشارکت و همراهی مردم، دستیابی به مدیریت اصولی پسماند امکان‌پذیر نیست و آموزش شهروندان باید به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان همچنین تجهیز سازمان مدیریت پسماند به فناوری‌های نوین را ضروری دانست و گفت: استفاده از فناوری‌های جدید در فرایندهای پردازش، تفکیک و بازیافت پسماندهای شهری می‌تواند به جلوگیری از هدررفت منابع موجود در این پسماندها کمک کند؛ چراکه پسماندهای شهری نیز بخشی از سرمایه ملی محسوب می‌شوند.

فرمان‌پور با اشاره به ضرورت اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدأ تصریح کرد: اجرای این طرح، توسعه برنامه‌های جلب مشارکت عمومی و فرهنگ‌سازی زیست‌محیطی برای رفع چالش‌های موجود باید در برنامه‌های مدیریت شهری قرار گیرد.

وی در پایان آمادگی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست لرستان را برای همکاری با شهرداری خرم‌آباد در زمینه ارتقای مدیریت پسماند، توسعه برنامه‌های آموزشی و اجرای طرح‌های زیست‌محیطی اعلام کرد.