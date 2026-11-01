به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدحسن محمودی، مسئول ستاد مراسم و مناسبت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین، از پیش‌بینی مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی برای بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان خبر داد و اظهار کرد: این شهرستان آماده برگزاری باشکوه مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است.

وی با تشریح مسیرهای راهپیمایی در شهرستان ورامین افزود: این مراسم روز چهارشنبه ۱۳ آبان در شهر ورامین از ساعت ۹:۳۰ صبح، از میدان امام حسین(ع) به سمت میدان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود. همچنین راهپیمایی در خیرآباد از آستان مقدس امامزاده طاهر و مطهر(ع) به سمت خیابان شهید زواره و در جوادآباد از میدان ایثار به سمت مصلای این شهر برگزار خواهد شد.

محمودی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای پاسداشت مقام شهدای دانش‌آموز ادامه داد: برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز در ورامین و خیرآباد و دیدار با خانواده‌های معظم شهدای دانش‌آموز در قالب طرح سپاس و با بهره‌گیری از ظرفیت مدارس، از جمله برنامه‌های این مناسبت است.

مسئول ستاد مراسم و مناسبت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین، مدارس را یکی از محورهای اصلی برنامه‌های امسال دانست و گفت: تشکیل ستاد بزرگداشت ۱۳ آبان در مدارس با مشارکت دانش‌آموزان، نواختن زنگ استکبارستیزی در تمامی مدارس، برگزاری مراسم محوری در روز ۱۲ آبان، فضاسازی و تزئین مدارس متناسب با ۱۳ آبان و ایام فاطمیه و برگزاری مسابقات مختلف میان مدارس از برنامه‌های این بخش است.

وی با اشاره به برنامه‌های دانشگاهی و فرهنگی افزود: نشست‌های آزاداندیشی و پرسش و پاسخ با موضوع استکبارستیزی و پاسخگویی به شبهات در دانشگاه آزاد و دانشگاه فرهنگیان برگزار می‌شود. همچنین اصناف و بازاریان ویژه‌برنامه‌هایی برای این روز تدارک دیده‌اند و راویان نیز با حضور در مدارس به پرسش‌ها و شبهات دانش‌آموزان پاسخ خواهند داد.

محمودی صدور بیانیه از سوی تشکل‌های دانش‌آموزی، حوزوی، دانشجویی و سیاسی، تحلیل وقایع ۱۳ آبان در مدارس و دانشگاه‌ها و انتشار محتوا درباره جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و پاسخگویی به شبهات در شبکه شاد و کانال‌های مدارس را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برشمرد.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت بقاع متبرکه برای بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و عزاداری حضرت زهرا(س)، برپایی ایستگاه‌های فرهنگی در روزهای منتهی به این مناسبت، برگزاری مراسم ویژه مددجویان کمیته امداد و حضور راویان در مساجد شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد.

مسئول ستاد مراسم و مناسبت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با اشاره به برنامه‌های نماز جمعه اظهار کرد: از فرصت نمازهای جمعه روزهای ۸ و ۱۵ آبان برای تبیین وقایع ۱۳ آبان استفاده می‌شود و با پیگیری ستادهای نماز جمعه ورامین، خیرآباد و جوادآباد، سخنرانانی پیش از خطبه‌ها به این مناسبت به ایراد سخن خواهند پرداخت.

محمودی حضور هادیان سیاسی در مدارس و مساجد، اجرای برنامه‌های فرهنگی در ندامتگاه خورین، معرفی کتاب‌هایی با موضوع استکبارستیزی، برگزاری مسابقه عکاسی از راهپیمایی و تجلیل از برگزیدگان آن را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد.

وی تجلیل از شهدای دانش‌آموز جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، برگزاری محافل انس با قرآن و عترت در مدارس، مسابقات ورزشی، قرآنی و فرهنگی و همچنین مسابقاتی با موضوعاتی همچون موشک‌سازی و ساخت تابوت سران استکبار را از دیگر برنامه‌های بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان ورامین دانست.