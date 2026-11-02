به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سلمان عبداللهی طی حکمی از سوی مهدی فوقی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، به عنوان «مدیر پیگیری و پایش‌های گفت‌وگو استان اصفهان» منصوب شد.

در این حکم آمده است:

«با عنایت به تعهد و تجارب ارزنده شما، در راستای برپایی پاتوق‌های گفت‌وگو، جنابعالی را به عنوان مدیر برپایی و هماهنگی پاتوق های گفتگو استان اصفهان منصوب می‌نمایم. در پایان ضمن هماهنگی‌های لازم با مراجع ذی‌صلاح، کمال دقت و حساسیت در بهره‌مندی از اساتید و فضلای محترم در این مسیر مبذول داشته باشید.»