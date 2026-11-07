به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد که حملات پی در پی عربستان سعودی علیه بازارها، تأسیسات غیرنظامی و مناطق مسکونی جنایات جنگی محسوب می شود.

وی اضافه کرد: مرور زمان باعث نمی شود این جنایات جنگی طی ۱۲ سال علیه یمن و زیرساخت های غیرنظامی این کشور پاک شود.

الحوثی تصریح کرد: این جنایات هیچ دستاورد و پیروزی برای رژیم آل سعود نخواهد داشت.

روز گذشته نیز شورای عالی سیاسی یمن در بیانیه‌ای، حمله به غیرنظامیان در بازار الوزاعی در تعز و تمامی جنایات ارتکابی علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در این استان را به‌ شدت محکوم کرد.

این شورا نظام سعودی را مسئول کامل این کشتار و پیامدهای حقوقی و انسانی آن دانست و تاکید کرد که هدف قرار دادن غیرنظامیان، بازارها و تأسیسات غیرنظامی و نقض حاکمیت جمهوری یمن بدون مجازات نخواهد ماند.

صبح روز جمعه، دشمن سعودی با هدف قرار دادن بازار الحضاره در منطقه الوازعیه استان تعز، در اوج رفت‌وآمد و ازدحام شهروندان، کشتاری خونین علیه غیرنظامیان مرتکب شد. در پی این حمله، بیش از ۳۰ غیرنظامی شهید و زخمی شدند.