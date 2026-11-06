به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب اندایش با اشاره به سازوکار چندلایه‌ای تعیین مشمولان یارانه و اعتبار کالابرگ اظهار داشت: تخصیص هدفمند منابع بر پایه یک مدل سه لایه‌ای اطلاعاتی صورت گرفته است؛ در لایه نخست، وزارت رفاه با بهره‌گیری از داده‌های «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» و شاخص‌های تعیین‌شده، فهرست افراد واجد شرایط را استخراج و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داد.



وی افزود: در لایه دوم، سازمان امور مالیاتی افرادی را که مالیات‌های بالاتری پرداخت کرده یا بر اساس داده‌های مالیاتی در سطوح بالاتری قرار داشتند، از این فهرست غربال کرد. در لایه نهایی نیز سازمان برنامه و بودجه بر مبنای خوداظهاری خانوارها، فرایند نهایی توزیع منابع هدفمند را عملیاتی نمود.



اندایش در تشریح آمار مشمولان این طرح تصریح کرد: از مجموع ۴۴ میلیون نفری (معادل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار) که از سوی سازمان برنامه و بودجه پیامک دریافت کرده بودند، تا مهرماه افزون بر ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر مشمول ارتقای اعتبار شدند و افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ برای آنان اعمال و واریز شد.



وی با اشاره به وضعیت حدود ۹ میلیون نفر باقی‌مانده (معادل نزدیک به ۳ میلیون خانوار) که هنوز این افزایش را دریافت نکرده‌اند، گفت: این گروه شامل افرادی هستند که در سامانه سازمان برنامه و بودجه اقدام به خوداظهاری نکرده‌اند؛ چه به این دلیل که پس از مشاهده شاخص‌ها خود را مشمول ندانسته‌اند و چه به دلیل عدم دسترسی به اینترنت یا دفاتر پیشخوان دولت. بر همین اساس، طبق زمان‌بندی اعلامی سازمان برنامه و بودجه، فرصت مجددی برای خوداظهاری این افراد در نظر گرفته خواهد شد و هم‌زمان پایش‌های مستمر و بررسی‌های میدانی در حال انجام است تا هیچ فرد مستحقی از این طرح جا نماند.



معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار با تأکید بر هدف‌گذاری عدالت‌محور طرح و هدایت منابع به سمت مناطق محروم، به تشریح سهم استان‌ها پرداخت گفت: بیشترین نرخ شمول: استان سیستان و بلوچستان با برخورداری حدود ۸۱ درصدی دریافت‌کنندگان کالابرگ از این افزایش، در صدر استان‌های کشور قرار گرفت. پس از آن، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، خراسان شمالی و کردستان بالاترین درصد شمول افزایش ۵۰۰ هزار تومانی را به خود اختصاص دادند.

وی دربارا کمترین نرخ مشمولان اظهار داشت: استان‌های برخوردار نظیر تهران با حدود ۴۰ درصد و سپس استان‌های یزد، البرز و بوشهر در انتهای این جدول جای گرفتند؛ به طوری که در این استان‌های برخوردارتر، بین ۴۰ تا ۴۶ درصد از مشمولان قبلی کالابرگ، این افزایش اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی را دریافت کردند.



اندایش همچنین به تفاوت درصد پوشش در سطح شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: در داخل استان سیستان و بلوچستان، شهرستان‌های با سطح محرومیت بیشتر نظیر راسک (با ۹۴ درصد شمول) و شهرستان‌های سرباز، قصرقند و دلگان با بیش از ۹۰ درصد شمول، بالاترین سهم را داشته‌اند. در مقابل، در شهرستان‌هایی با درجه برخورداری بالاتر مانند زاهدان، زابل و چابهار، این درصد کمتر بوده است (از جمله زاهدان با ۶۸ درصد افزایش).



وی خاطرنشان کرد که این الگوی توزیع مبتنی بر شاخص‌های عینی در سایر استان‌ها نیز حاکم بوده است؛ به‌گونه‌ای که برای نمونه در استان کرمانشاه، مناطق محروم‌تری همچون ثلاث باباجانی نزدیک به ۷۹ درصد شمول این افزایش اعتبار را ثبت کرده‌اند که حاکی از اصابت دقیق این منابع حمایتی به مناطق کم‌برخوردار کشور است.



وی درباره جزئیات نحوه پیگیری و ثبت درخواست بازبینی خانوارهای با انتهای کد ملی سرپرست ۰ و ۱ و ۲ که شارژ کالابرگ آنها در ۱۵ آبان انجام نشده است گفت: سایر کد ملی ها فعلا اقدامی نکنند تا موعد شارژ کالابرگ ۱ میلیونی انها فرا رسد (۲۵ آبان و ۵ آذر) و اگر کالابرگ آنها تداوم نیافته، از مسیری که گفته می‌شود اقدام کنند.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نحوه پیگیری و ثبت درخواست بازبینی سرپرست خانوارهایی با انتهای کد ملی سرپرست ۰ و ۱ و ۲ که در ۱۵ آبان‌ماه اعتبار کالابرگ‌شان شارژ نشده است، تشریح کرد و از زمان‌بندی مرحله‌ای واریزها خبر داد.



وی در خصوص وضعیت خانوارهایی که در آبان‌ماه مشمول دریافت اعتبار کالابرگ ۱ میلیونی نشده‌اند، اظهار داشت: سرپرستان خانواری که پس از بررسی موجودی متوجه عدم واریز اعتبار شده‌اند، می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* با خط تلفن به نام خود سرپرست، از وضعیت موجودی خود مطمئن شوند. در صورتی که پی بردند مشمول تداوم دریافت کالابرگ نشده‌اند، یک کد ۱۲ رقمی برای ورود به «سامانه حمایت» از همین طریق دریافت کنند. با این کد ۱۲ رقمی و کد ملی می توانند به سامانه حمایت مراجعه و درخواست بررسی مجدد خود را با پر کردن پرسشنامه خوداظهاری ثبت نمایند.



وی با تأکید بر اینکه تنها مسیر قانونی برای ثبت درخواست بازبینی «سامانه حمایت» است، هشدار داد: «اگر پیامکی برای شما ارسال شد که روی لینک خاصی کلیک کنید، این موارد کلاهبرداری است و به هیچ عنوان نباید به آن‌ها اعتنا کرد.» تمامی مراحل باید مستقیماً از طریق شماره‌گیری کد دستوری یادشده و ورود به سامانه رسمی حمایت hemayat.sfara.ir انجام شود.



وی گفت: سرپرستان خانوار پس از دریافت کد ۱۲ رقمی و ورود به سامانه حمایت با کد ملی و همان کد ۱۲ رقمی، باید مراحل زیر را طی کنند:

۱. پذیرش موافقت‌نامه:مطالعه و پذیرش بندهای مندرج در توافق‌نامه سامانه.

۲. خوداظهاری دارایی و درآمد: پاسخ به پرسش‌های مربوط به مجموع درآمد اعضای خانوار، املاک، خودرو و سایر دارایی‌های مالی خانوار متقاضی.

۳. مشاهده دلیل عدم شمول:در صفحه دوم سامانه، دلیل دقیق عدم تداوم دریافت اعتبار یک میلیونی (مثلاً عبور مجموع درآمد خانوار از سقف تعیین‌شده) نمایش داده می‌شود. اگر سرپرست خانوار به این نتیجه معترض باشد، می‌تواند با کلیک روی گزینه های تعبیه شده، توضیحاتی درباره وضعیت واقعی درآمد و خریدهای خود ثبت کند.

۴. ثبت نهایی و دریافت کد رهگیری: پس از تکمیل اطلاعات، با ثبت نهایی، کد رهگیری به کاربر داده می‌شود.



اندایش خاطرنشان کرد که فرآیند بررسی این درخواست‌ها یک‌ماه به طول خواهد انجامید و نتیجه نهایی صرفاً از طریق همین سامانه (و نه از طریق ارسال پیامک) قابل مشاهده خواهد بود. این بررسی‌ها شامل داده‌های ثبتی اقتصادی خانوار، بازدید میدانی (در صورت نیاز) و استعلام مدارک تکمیلی از خانوار خواهد بود.



معاون وزیر رفاه با اشاره به اینکه در روز پانزدهم ماه، شارژ اعتبار صرفاً برای سرپرست خانوارهای با رقم پایانی کد ملی «۰ و ۱ و ۲» انجام شده است، از سایر شهروندان خواست به هیچ وجه پیش از موعد مقرر مراجعه نکنند:

کدهای ملی با رقم انتهایی۳ تا ۶: بررسی و تعیین تکلیف از ۲۵ آبانماه.

کدهای ملی با رقم انتهایی ۷ تا ۹: بررسی و تعیین تکلیف از ۵ آذر.



وی تأکید کرد تا پیش از فرا رسیدن این تاریخ‌ها، افرادی که حسابشان شارژ نشده است اقدامی نکنند؛ چرا که وضعیت آن‌ها هنوز نهایی نشده است و پس از مشخص شدن وضعیت در موعد مقرر، صرفاً افرادی که کالابرگ انها تداوم نیافته می‌توانند از طریق کد دستوری و سامانه حمایت، درخواست تجدیدنظر خود را ثبت کنند.

در کنار سامانه حمایت دو پیام رسان بله و روبیکا نیز در ثبت درخواست بررسی، همکاری می‌نمایند.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح تعداد مشمولان کالابرگ را تشریح کرد و گفت: نمودار توزیع افزایش مبلغ کالابرگ در استان‌های کمتر برخوردار به نزدیک ۱۰۰ درصد رسیده است



معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح اصلاح تعداد مشمولان طرح کالابرگ گفت: در بازنگری جدید، حمایت‌ها با استفاده از شاخص‌های عینی درآمدی و دارایی به سمت خانوارهای نیازمند هدایت شده است؛ به‌طوری‌که استان‌های کمتر برخوردار سهم بیشتری از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ داشته‌اند و در برخی شهرستان‌های سیستان و بلوچستان، بیش از ۹۰ درصد مشمولان این افزایش را دریافت کرده‌اند.



اندایش،با اشاره به مراحل اجرای طرح کالابرگ در دولت چهاردهم گفت: پیش از اجرای مرحله حذف ارز ترجیحی، پنج مرحله پرداخت کالابرگ در دولت چهاردهم انجام شد که خانوارهای آسیب‌پذیر و هفت دهک درآمدی، در مجموع حدود ۶۱ میلیون نفر، مشمول آن بودند.



وی افزود: پس از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و انتقال حمایت به انتهای زنجیره، یعنی خانوارها، مقرر شد به ازای هر نفر یک میلیون تومان پرداخت شود. این مبلغ از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون به همه مردم پرداخت شده است.



معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه معیشت خانوار و تأمین امنیت غذایی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت است، توضیح داد: دولت در جریان اصلاح نرخ ارز نگران بود که تامین معیشت خانوارهای نیازمند با مشکل مواجه شود؛ به همین دلیل در مرحله نخست پرداخت یک میلیون تومانی را برای همه مردم در نظر گرفت.



اندایش درباره روند تغییر مبالغ کالابرگ نیز گفت: پیش از این، برای دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان و برای دهک‌های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شد. در آذرماه سال گذشته مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به ۶۲۰ هزار تومان رسید و از دی‌ماه، پرداخت یک میلیون تومان به ازای هر نفر آغاز شد.



معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت در مرحله جدید، برای اقشار آسیب‌پذیری که با شاخص‌های تعیین‌شده شناسایی شده‌اند، مبلغ کالابرگ را ۵۰ درصد افزایش داده و در تعداد افراد مشمول نیز اصلاحاتی انجام داده است.



اندایش با اشاره به توزیع جغرافیایی افزایش اعتبار کالابرگ گفت: بیشترین سهم افزایش ۵۰۰ هزار تومانی در استان سیستان و بلوچستان بوده است؛ به‌طوری‌که حدود ۸۱ درصد از افرادی که در این استان کالابرگ دریافت می‌کردند، مشمول افزایش شدند.



به گفته او، پس از سیستان و بلوچستان، استان‌های کهگیلویه، لرستان، خراسان شمالی و کردستان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند و درصد بالایی از مشمولان کالابرگ در این استان‌ها افزایش اعتبار دریافت کردند.