به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا شهرستان و ثبت شکایت‌های متعدد درباره کلاهبرداری اینترنتی با ترفند ارائه رسید پرداخت جعلی هنگام خرید از واحدهای صنفی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های لازم، موفق به شناسایی و دستگیری متهم مرتبط با این پرونده‌ها شدند.

فرمانده انتظامی دلفان با اشاره به کشف چهار فقره کلاهبرداری در جریان تحقیقات پلیسی، گفت: در این پرونده ۳۰۰ میلیون ریال از وجوه برداشت‌شده از حساب مالباختگان به حساب آنان بازگردانده شد و متهم نیز پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

بازوند در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات امنیتی، از اعتماد به افراد ناشناس و ارائه اطلاعات شخصی و بانکی به آنان خودداری کنند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا کلاهبرداری اینترنتی، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.