به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری ظهر چهارشنبه در جریان سفر به استان هرمزگان در حاشیه بازدید از گلزار شهدای شجره طیبه، با اشاره به جایگاه مقدس میناب اظهار کرد: ما در جغرافیای مقدسی هستیم که همه ایرانی‌ها مدیون شهیدان مظلوم و معصوم ما هستند. امروز برای ادای احترام آمده‌ایم و اعتقاد من این است که نقطه آغازین انسجام ملی، وحدت ملی و وفاق ملی در میناب رقم خورده است؛ میناب دیگر یک شهر یا یک جغرافیا نیست، بلکه اتصال ملت به یکدیگر است.

وی با اشاره به شکل‌گیری انقلاب معرفتی پس از جنگ افزود: قطعاً مدیون خون شهدای جنگ و کودکان هستیم. با محوریت استاندار سخت‌کوش و دلسوز هرمزگان که سال‌های طولانی ایشان را می‌شناسم، باورم این است که در این دوره هرمزگان در مسیر جهش قرار خواهد گرفت.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: به دستور رئیس جمهور، ستادی به نام ستاد شهدای میناب شکل گرفت و ۲۲ دستگاه در این ستاد عضویت دارند؛ وظایف همه دستگاه‌ها تقسیم شده و امروز آغازین آن است. نهاد کتابخانه‌ها و همه دستگاه‌ها بدون استثنا برنامه مفصلی در میناب دارند که امروز در شورای اداری مورد بحث قرار گرفت.

صالحی امیری با تأکید بر اولویت برنامه‌محوری بر شعار گفت: آن چیزی که برای ما اهمیت دارد، پیش از اقدام و بدون هیچ شعاری، برنامه جامعی است که استاندار محترم با همکاری مدیران استان، فرماندار و شهردار تهیه کرده‌اند و راهنمای عمل ما خواهد بود. کار را آغاز کرده‌ایم و بنا نداریم گزارش ارائه کنیم؛ اجازه بدهید هر وقت بنایی ساخته و اجرا شد و مردم آن را دیدند، همان تبلیغ کافی است.

وی در ادامه با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مردم هرمزگان و میناب گفت: امروز دولت این پیام ریاست محترم جمهور را دارد. باور رئیس‌جمهور این بود که از ۱۳ آبان در کنار شهدای میناب باشند، اما ملاحظات امنیتی که همه از آن اطلاع دارید مانع شد؛ من حامل این پیام هستم که دولت با همه توان در کنار مردم میناب و شهدای آن است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: تکریم شهدای میناب یعنی اینکه زندگی مردم میناب تغییر کند و مردم در سفره خود احساس کنند که در این جنگ مقاومت کردند و تلاش خود را انجام دادند. ان‌شالله استاندار محترم برنامه‌های جامع را به اطلاع مردم استان و میناب خواهند رساند؛ ما نیز این ستاد را به صورت دائمی دنبال می‌کنیم و وقتی به مرحله عمل رسید، بهتر است به جای تبلیغات، مردم خودشان مشاهده کنند چه اتفاقی افتاده است.