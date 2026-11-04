خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – محراب علوی: صبح سیزدهم آبان‌ماه، خورشید اهواز در آسمانی صاف و پاییزی بر پهنه کارون می‌تابد اما هیاهو و تپش نبض شهر امروز نه در بازارهای سنتی و خیابان‌های شلوغ تجاری بلکه در بلوار آیت الله بهبهانی جاری است. از نخستین دقایق بامداد، خیابان‌های منتهی به بلوار آیت‌الله بهبهانی حال و هوای متفاوتی به خود گرفته‌اند. دسته‌های دانش‌آموزی از مناطق مختلف نظیر کیانپارس، زیتون کارمندی، پردیس و حصیرآباد به نزدیکی تقاطع پادادشهر و محوطه مجاور پارک شهربازی می‌رسانند. صدای هم‌خوانی سرودهای خاطره‌انگیز از بلندگوهای مستقر، فضای بلوار عریض بهبهانی را پر کرده است.

با ورود به جمعیت انبوه، گویی وارد رودخانه‌ای خروشان از نسل‌های مختلف می‌شوید. در یک سو دانش‌آموزان پایه‌های ابتدایی و متوسطه با لباس‌های فرم یکدست و سربندهای قرمز و سبز مزین به نام اهل بیت پیشتازی می‌کنند و در سوی دیگر، طوایف و عشایر غیور عرب و بختیاری استان خوزستان با دشداشه‌های عربی، چفیه، عقال و لباس‌های محلی بختیاری دوشادوش یکدیگر صف کشیده‌اند. پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران، پلاکاردها و بیرق‌های حماسی بالای سر حاضران به اهتزاز درآمده و جلوه‌ای باشکوه از همگرایی اقوام را در پایتخت ایثار و مقاومت به نمایش گذاشته است. نسیم ملایمی که در امتداد بلوار آیت‌الله بهبهانی به سمت مصلای مهدیه امام خمینی می‌وزد، طنین شعارهای مرگ بر استکبار را شفاف‌تر و رساتر می‌کند.

گام به گام میان این خیل عظیم حرکت می‌کنیم. نگاه نوجوانان و جوانان بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند؛ نسلی که دشمنان در تحلیل‌های خود آنان را از مفاهیم مقاومت بریده می‌دانستند اما امروز ستون‌های اصلی صفوف راهپیمایی را تشکیل داده‌اند.

ایستادگی در برابر استکبار

در میانه مسیر، مریم رحمتی، دانشجوی ۲۰ ساله اهوازی که پرچم کوچکی از ایران را در دست دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: از آنجا که ما کشوری دارای استقرار و اقتدار هستیم در برابر تمامی مستکبران جهان ایستادگی می‌کنیم چرا که ایرانِ عزیز، تا ابد و در سایه عنایات الهی پیروز و سرافراز است و تا آخرین قطره خون از وطن خود دفاع خواهیم کرد. نظام سلطه و استکبار جهانی همواره در پی ظلم، ستم و استعمار بوده و تنها کشور و ایدئولوژی‌ای که در برابر آن ایستادگی کرده و نقشه‌هایش را ناکام گذاشته، جمهوری اسلامی ایران است.

وی در ادامه با تحلیل ریشه‌های خصومت غرب با کشورمان توضیح داد: منابع و منافع سرشاری که در سرزمین ما وجود دارد، دشمنان را بیشتر به طمع انداخته تا تلاش کنند کشور ما را تجزیه کرده و منافع خود را تأمین کنند اما الحمدلله با رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب، شهدای گرانقدر و رهبر فرزانه انقلاب، همواره و در طول این سال‌ها در برابر آنان ایستاده‌ایم و نقشه‌هایشان را خنثی کرده‌ایم. استکبار به معنای تکبر، غرور و تبعیت از شیطان است و شیطان نیز همیشه در برابر اسلام و بندگی خداوند ایستادگی کرده است؛ از طرفی ما در مملکت جمهوری اسلامی به دنبال پیاده‌سازی احکام و ارزش‌های اسلامی هستیم و نظام سلطه به هیچ وجه تاب تحمل وجود کشوری اسلامی را ندارد، به همین دلیل همواره برنامه‌ریزی‌هایی را برای ضربه‌زدن به دین و امت طراحی و اجرا کرده است.

با پیشروی در مسیر بلوار بهبهانی و نزدیک‌تر شدن به چهارراه آبادان، تراکم جمعیت هر لحظه فشرده‌تر می‌شود. گروه‌های دانش‌آموزی پلاکاردهایی دست‌ساز دارند که روی آنها پیام‌هایی در نکوهش نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا در منطقه دیده می‌شود. حضور خانوادگی والدین به همراه فرزندان خردسال بر دوش پدران، صحنه‌هایی از پیوند نسل‌ها را رقم زده است.

استکبار یعنی تبعیت از شیطان

چند قدم جلوتر، در میان حلقه‌ای از دانش‌آموزان هم‌سن‌وسال، ساناز عباسی، دانش‌آموز ۱۵ ساله پایه نهم با چهره‌ای مصمم و بیانی شفاف، نگاه خود را نسبت به مفهوم مبارزه تبیین می‌کند. این دانش‌آموز اهوازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استکبار به معنای تکبر، غرور و در واقع تبعیت از شیطان است. از آنجایی که شیطان همیشه در مقابل اسلام و تبعیت از خداوند ایستادگی کرده و ما نیز در کشور جمهوری اسلامی به دنبال پیاده‌سازی ارزش‌های اسلامی هستیم، نظام سلطه قطعاً نمی‌خواهد حکومتی اسلامی وجود داشته باشد و به همین دلیل است که همیشه برنامه‌ریزی‌هایی را برای ضربه‌زدن و از بین بردن اسلام در دستور کار خود قرار داده است.

وی با اشاره به هوشیاری قشر نوجوان افزود: امروز وظیفه ما دانش‌آموزان این است که با خوب درس خواندن و بالا بردن آگاهی، اجازه ندهیم دشمن با جنگ روانی بر ذهن‌ها غلبه کند و پرچمی را که شهدا به دست ما سپرده‌اند زمین بگذاریم.

اندکی آن‌سوتر، پسربچه‌ای با شال عزا و سربندی مزین به نام مقاومت، جلوتر از بقیه گام برمی‌دارد. علی مجدم، دانش‌آموز ۱۲ ساله اهوازی که پرچم بزرگی را حمل می‌کند، با صدایی رسا و لحنی کودکانه اما سرشار از انگیزه، در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از آنجا که ما کشوری دارای استقرار و اقتدار هستیم و در برابر تمامی مستکبران جهان ایستادگی می‌کنیم چرا که ایرانِ عزیز، در سایه عنایات اهل‌بیت همیشه پیروز است و تا آخرین لحظه از وطن خود دفاع خواهیم کرد.

در ادامه مسیر، شیوخ و بزرگان عشایر خوزستان با هوسه‌های حماسی به زبان عربی، عزم راسخ مردم جنوب در دفاع از حریم خاکی و اعتقادی ایران اسلامی را فریاد می‌زنند؛ فریادهایی که نشان از پیوندی ناگسستنی با جغرافیای مقاومت دارد و خاطره سال‌های حماسه هشت سال دفاع مقدس را در ذهن ناظران زنده می‌کند. مردم در کنار شعارهای محوری روز استکبارستیزی، یک‌صدا از نیروهای مسلح و مدافعان امنیت که با رشادت‌های بی‌نظیر هیبت پوشالی قدرت‌های مداخله‌گر را شکستند و امنیت مرزها و آسمان کشور را تضمین کردند، تجلیل به عمل آوردند.

کاروان عظیم راهپیمایان اهوازی پس از عبور از نقاط محوری اتوبان آیت‌الله بهبهانی به نزدیکی مصلای مهدیه امام خمینی می‌رسد. عقربه‌های ساعت به ظهر نزدیک می‌شوند اما سیل خروشان جمعیت بدون خستگی به درون شبستان و محوطه اطراف مصلی سرازیر می‌گردد تا در مراسم سخنرانی رسمی و قرائت قطعنامه سراسری حضور یابد.

تاریخ سیزدهم آبان در حافظه ملی ایرانیان پیوندخورده با سه رخداد سرنوشت‌ساز است: تبعید حضرت امام خمینی به ترکیه در سال ۱۳۴۳، خروش خونین دانش‌آموزان در دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۷، و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸ که هیمنه پوشالی استکبار را فرو ریخت. آنچه امروز در امتداد این خیابان‌های آفتاب‌سوخته اهواز رقم خورد، گواهی زنده بر استمرار همان خط تاریخی بود؛ نسلی تازه که در میانه جنگ‌های ترکیبی، روایت‌های تحریف‌آمیز و فشارهای اقتصادی، با بصیرتی عمیق دریافت که سر خم کردن در برابر زورگویان چاره کار نیست و راه عزت و پیشرفت ایران، تنها از گذرگاه مقاومت، همبستگی ملی و تکیه بر توان داخلی می‌گذرد. اهواز در این روز یک‌بار دیگر نشان داد که مرزبان پایدار عزت و وفاداری به کیان انقلاب اسلامی است.