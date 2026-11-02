به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل مهدیار گفت: احداث ۳۴ مسجد در سایت‌های طرح نهضت ملی مسکن استان پیش‌بینی شده است که با هدف تامین زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی و پاسخگویی به نیاز جمعیت ساکن در این مجموعه‌ها اجرا می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در تمامی سایت‌های طرح نهضت ملی مسکن واقع در محدوده ۱۳ شهرستان تحت پوشش این اداره‌کل، از زابل تا سراوان، فضاهای مورد نیاز برای احداث مسجد پیش‌بینی شده است.

وی افزود: با توجه به تنوع مذهبی و بافت جمعیتی مناطق مختلف استان در طراحی و برنامه‌ریزی این سایت‌ها، احداث مسجد برای برادران اهل سنت و تشیع متناسب با نیاز هر منطقه مورد توجه قرار گرفته است تا ساکنان از فضاهای مناسب برای انجام فعالیت‌های عبادی و مذهبی برخوردار شوند.

مهدیار ادامه داد: در حال حاضر ۲۶ سایت طرح نهضت ملی مسکن با جمعیت پیش‌بینی‌شده حدود ۴۵ هزار نفر در محدوده فعالیت این اداره‌کل قرار دارد که ساخت مساجد مورد نیاز این مجموعه‌ها از محل اعتبارات وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای این طرح‌ها بیان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی ساخت ۲ مسجد در سایت‌های نهضت ملی مسکن استان آغاز شده و احداث مساجد در سایر سایت‌ها نیز متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و تکمیل مراحل آماده‌سازی اراضی در دستور کار قرار می‌گیرد.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با تاکید بر اهمیت تامین همزمان خدمات روبنایی و زیربنایی در طرح‌های مسکن گفت: ایجاد فضاهای مذهبی و فرهنگی در کنار احداث واحدهای مسکونی، از الزامات توسعه مجموعه‌های جدید شهری است و تلاش شده در برنامه‌ریزی سایت‌های نهضت ملی مسکن، نیازهای اجتماعی و فرهنگی ساکنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین از فراهم بودن امکان واگذاری زمین برای ساخت مسجد به خیران خبر داد و افزود: این اداره‌کل آمادگی دارد مطابق ضوابط و مقررات مربوط، زمین مورد نیاز را برای احداث مسجد در اختیار خیران مسجدساز قرار دهد تا با مشارکت مردمی، روند تأمین فضاهای مذهبی در سایت‌های مسکن تسریع شود.

مهدیار خاطرنشان کرد: مشارکت خیران و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار اعتبارات دولتی می‌تواند زمینه توسعه فضاهای مذهبی و فرهنگی در شهرک‌ها و سایت‌های جدید مسکونی را فراهم کند و به ارتقای کیفیت زندگی و تقویت پیوندهای اجتماعی ساکنان کمک کند.