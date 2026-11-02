به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرانی ظهر شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: اکیپ شناسایی انشعابات غیرمجاز شهرستان خاش در جریان گشت‌زنی و پایش میدانی، یک رشته لوله‌گذاری غیرمجاز به قطر یک‌ونیم اینچ را در روستای همت‌آباد شکاری شناسایی کرد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان خاش افزود: پس از شناسایی این خط، اقدامات فنی و قانونی برای قطع آن انجام شد و ۳۲ انشعاب غیرمجاز متصل به این لوله نیز به‌طور همزمان از مدار خارج شد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آبی بیان کرد: جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی، حفاظت از منابع محدود آب و حفظ حقوق مشترکان از اهداف اجرای طرح شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز است.

میرانی با اشاره به اهمیت همکاری شهروندان در شناسایی تخلفات آبی خاطرنشان کرد: استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع، علاوه بر تضییع حقوق سایر مشترکان، می‌تواند موجب اختلال در آبرسانی و کاهش فشار آب در مناطق مختلف شود؛ از این رو پایش مستمر شبکه و برخورد قانونی با متخلفان با هدف توزیع عادلانه آب در شهرستان ادامه خواهد داشت.