به گزارش خبرگزاری مهر، ایسنا نوشت: بازی‌های رایانه‌ای در سال‌های اخیر فراتر از سرگرمی‌های فردی به صنعتی با فرصت‌های شغلی متنوع تبدیل شده‌اند. گسترش بازی‌های آنلاین، افزایش مخاطبان محتوای ویدیویی و شکل‌گیری گروه‌های مرتبط با بازی‌ها باعث شده است که فعالیت در این حوزه دیگر به بازیکنان حرفه‌ای و شرکت‌های بازی‌سازی محدود نباشد. امروز حتی افرادی که خودشان بازی تولید نمی‌کنند، می‌توانند از طریق فعالیت‌های مرتبط با این صنعت به درآمد برسند. البته باید میان بازی کردن به قصد سرگرمی و فعالیت حرفه‌ای در این حوزه تفاوت قائل شد. صرف زمان طولانی برای انجام یک بازی لزوما به معنای داشتن مهارت قابل عرضه در بازار کار نیست. آنچه می‌تواند یک علاقه را به فرصت اقتصادی تبدیل کند، داشتن تخصص مشخص، شناخت مخاطب، استمرار و توانایی ارائه محصول یا خدمتی است که دیگران برای آن ارزش قائل باشند.

بازی‌های ویدیویی چگونه درآمدزا می‌شوند؟

یکی از مسیرهایی که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از علاقه‌مندان بازی را به خود جلب کرده، تولید محتوای ویدیویی است. بازیکنان می‌توانند با راه‌اندازی یک کانال در پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب، آپارات و... بخش‌هایی از تجربه بازی خود را به شکل ویدیو یا پخش زنده در اختیار مخاطبان قرار دهند. البته صرف نمایش تصاویر بازی برای جذب مخاطب کافی نیست. آموزش مراحل دشوار، معرفی بازی‌های تازه، بررسی نقاط قوت و ضعف یک محصول، مقایسه نسخه‌های مختلف، توضیح ترفندها و تحلیل اتفاقات دنیای بازی از جمله موضوعاتی است که می‌تواند به محتوای یک کانال ارزش بیشتری بدهد.

در این میان، شخصیت و شیوه ارائه تولیدکننده محتوا نیز اهمیت دارد. مخاطبان لزوما برای تماشای بازی کردن یک فرد به سراغ یک کانال نمی‌روند؛ گاهی شیوه روایت، قدرت تحلیل، اطلاعات تخصصی یا حتی نگاه طنزآمیز تولیدکننده است که باعث می‌شود، مخاطب به دنبال کردن محتوای او ادامه دهد. درآمد این فعالیت نیز می‌تواند از مسیرهایی مانند سهم تولیدکننده از تبلیغات، همکاری با حامیان مالی و قراردادهای تبلیغاتی تأمین شود. با این حال، رسیدن به مرحله درآمدزایی معمولا به زمان، تولید مستمر و شکل‌گیری جامعه‌ای از مخاطبان وفادار نیاز دارد.

بازی همیشه هم سرگرمی نیست

یکی دیگر از فعالیت‌های کمتر شناخته‌شده در صنعت بازی، آزمایش و ارزیابی کیفیت بازی‌ها پیش از انتشار است. بازی‌ها پیش از عرضه عمومی باید از جنبه‌های مختلف بررسی شوند تا مشکلات فنی، خطاهای اجرایی و ایرادهای احتمالی در مراحل مختلف شناسایی شوند. در این فرایند، تسترها نقش مهمی دارند. وظیفه آنها صرفا انجام بازی و اعلام نظر درباره جذابیت آن نیست؛ بلکه باید بخش‌های مختلف بازی را با دقت بررسی کنند، شرایطی را که به بروز خطا منجر می‌شود، شناسایی کنند و گزارش روشنی از مشکلات در اختیار تیم تولید قرار دهند.

برای مثال ممکن است یک مرحله از بازی در شرایط مشخصی به‌درستی اجرا نشود یا عملکرد یک قابلیت در موقعیت‌های مختلف با آنچه طراحان در نظر گرفته‌اند تفاوت داشته باشد. شناسایی چنین مشکلاتی به دقت، حوصله، قدرت مشاهده و توانایی گزارش‌نویسی نیاز دارد. این فعالیت از بیرون ممکن است شبیه یک فرصت سرگرم‌کننده به نظر برسد، اما در عمل می‌تواند تکراری و زمان‌بر باشد. تستر گاهی مجبور است یک مرحله را بارها بررسی کند تا از تکرارپذیری یک خطا مطمئن شود. بنابراین مهارت در بازی کردن، به‌تنهایی برای ورود به این حرفه کافی نیست و آشنایی با فرایند تولید نرم‌افزار و روش‌های ثبت و گزارش خطا نیز اهمیت دارد. اهمیت این شغل زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم کیفیت نهایی بازی تنها به ایده اولیه یا طراحی گرافیکی آن وابسته نیست. وجود خطاهای متعدد می‌تواند تجربه کاربر را مختل کند و حتی بر اعتبار یک محصول و سازنده آن تأثیر بگذارد. از این منظر، تست بازی بخشی از فرایند تخصصی تولید است و نباید آن را فعالیتی ساده و کم‌اهمیت تلقی کرد.

آموزش بازی و انتقال تجربه به دیگران

برخی بازیکنان پس از کسب تجربه و مهارت در یک بازی مشخص، می‌توانند از توانایی خود در زمینه آموزش استفاده کنند. آموزش بازی‌های رقابتی، توضیح سازوکارهای پیچیده، بررسی شیوه‌های بهتر بازی کردن و کمک به بازیکنان برای شناخت نقاط ضعف و قوتشان از جمله فعالیت‌هایی است که در این زمینه انجام می‌شود. این آموزش می‌تواند به شکل محتوای ویدیویی، کلاس‌های گروهی یا جلسات اختصاصی ارائه شود. در برخی بازی‌های رقابتی نیز مربیان به بازیکنان یا گروه‌ها کمک می‌کنند تا برای حضور در مسابقات آماده شوند و عملکرد هماهنگ‌تری داشته باشند. مربی باید بتواند تجربه خود را به دیگران منتقل کند، عملکرد بازیکن را ارزیابی کند و برای بهبود آن راهکار ارائه دهد. توانایی ارتباطی و شناخت دقیق قواعد بازی در این مسیر به اندازه مهارت شخصی اهمیت دارد.

روزنامه‌نگاری و نقد بازی

صنعت بازی مانند دیگر حوزه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، به تولید اطلاعات و نقد و بررسی نیاز دارد. انتشار بازی‌های تازه، معرفی محصولات، تحولات شرکت‌های سازنده، رویدادها و مسابقات، مسائل مربوط به حقوق کاربران و بررسی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی بازی‌ها از جمله موضوعاتی است که می‌تواند زمینه فعالیت رسانه‌ای در این حوزه را فراهم کند. علاقه‌مندان به نوشتن می‌توانند در قالب خبرنگار، منتقد، نویسنده یا تحلیلگر بازی فعالیت کنند. معرفی و بررسی یک بازی، مقایسه محصولات، گفت‌وگو با بازی‌سازان، پوشش رویدادهای تخصصی و تحلیل روندهای صنعت بازی از جمله قالب‌های این فعالیت هستند.

درآمدی از لیگ بازی‌های ویدیویی

حضور در مسابقات بازی‌های رایانه‌ای نیز یکی از مسیرهای کسب درآمد برای بازیکنان حرفه‌ای است. در این رقابت‌ها، بازیکنان یا گروه‌ها در رشته‌های مختلف با یکدیگر رقابت می‌کنند و در برخی رویدادها جوایز نقدی به نفرات یا تیم‌های برتر تعلق می‌گیرد. مسابقات در مقیاس‌های مختلف، از رقابت‌های محلی در گیم‌نت‌ها تا لیگ‌ها و تورنمنت‌های بزرگ‌تر، برگزار می‌شوند. با این حال، نباید درآمد حاصل از مسابقات را با یک شغل ثابت و قابل پیش‌بینی یکسان دانست. حضور در رقابت‌های حرفه‌ای به تمرین مستمر، شناخت رقبا، آمادگی ذهنی و توانایی حفظ عملکرد در شرایط مسابقه نیاز دارد. علاوه بر این، تنها گروه محدودی از بازیکنان به مراحل پایانی رقابت‌ها می‌رسند و کسب جایزه نیز تضمین‌شده نیست. از سوی دیگر، فعالیت حرفه‌ای در مسابقات تنها به بازیکنان محدود نمی‌شود. مربیان، تحلیلگران، برگزارکنندگان، گزارشگران و تولیدکنندگان محتوای مرتبط با رقابت‌ها نیز می‌توانند در این بخش فعالیت کنند.

چالش‌ها و درآمدهای استریمرها

پخش زنده بازی یکی دیگر از شکل‌های فعالیت در فضای دیجیتال است. در این روش، بازیکن هنگام انجام بازی، تصویر و صدای خود را به‌صورت زنده در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد و می‌تواند هم‌زمان با آنها گفت‌وگو کند. تفاوت این شیوه با انتشار ویدیوهای ضبط‌شده در ارتباط مستقیم با مخاطب است. کاربران می‌توانند پرسش‌های خود را مطرح کنند، درباره روند بازی نظر بدهند و در جریان یک تجربه مشترک قرار بگیرند. همین ارتباط می‌تواند به شکل‌گیری جامعه‌ای از مخاطبان وفادار کمک کند. درآمد استریمرها نیز ممکن است از راه تبلیغات، حمایت مالی، اشتراک مخاطبان و همکاری با برندها تأمین شود؛ البته همه این روش‌ها در هر پلتفرمی در دسترس نیستند و میزان درآمد به تعداد مخاطبان، میزان تعامل و شرایط فعالیت در آن بستر بستگی دارد. در این میان، استمرار و کیفیت ارتباط با مخاطب اهمیت زیادی دارد. پخش زنده بدون برنامه مشخص و جذاب نمی‌تواند مخاطب ثابتی ایجاد کند. به همین دلیل، استریم نیز مانند سایر فعالیت‌های رسانه‌ای به برنامه‌ریزی، شناخت مخاطب و رعایت اصول حرفه‌ای نیاز دارد.

فقط علاقه کافی نیست

با وجود تمام این فرصت‌ها، تبدیل بازی به منبع درآمد با چند تصور ساده فاصله دارد. نخست اینکه بازار بازی و تولید محتوای مرتبط با آن رقابتی است و صرف علاقه‌مندی نمی‌تواند موفقیت اقتصادی را تضمین کند. دوم اینکه درآمد بسیاری از این فعالیت‌ها به تعداد مخاطبان، شرایط با ثبات و قطع نشدن اینترنت، قراردادهای کاری، میزان تقاضا و شرایط پلتفرم‌ها وابسته است و ممکن است در دوره‌های مختلف تغییر کند. در ایران هم فعالیت در این حوزه با ملاحظات خاصی همراه است. محدودیت دسترسی به برخی پلتفرم‌های بین‌المللی، دشواری دریافت درآمد ارزی، مسائل مربوط به پرداخت‌های آنلاین و محدودیت‌های همکاری با شرکت‌های خارجی و محدودیت‌هایی که برخی مواقع بر اینترنت اعمال می‌شود، می‌تواند مسیر فعالیت حرفه‌ای را برای تولیدکنندگان محتوا و بازیکنان دشوارتر کند. از طرفی بازار داخلی هم برای رشد به زیرساخت‌های مناسب، سرمایه‌گذاری، حمایت از تولیدکنندگان و شکل‌گیری ارتباط پایدار میان بازی‌سازان، ناشران و مخاطبان نیاز دارد. آنچه اهمیت دارد این است که بازی کردن می‌تواند نقطه شروع ورود به یک مسیر حرفه‌ای باشد، اما درآمدزایی از آن زمانی امکان‌پذیر می‌شود که علاقه با مهارت، تخصص و شناخت بازار همراه شود. قرار نیست هر کسی که بازی می‌کند به یک بازیکن پردرآمد تبدیل شود.