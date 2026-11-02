به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن کوتاه «کرگوش» ساخته رضا سربخش و علی جمالی‌مطلق در چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم پورتو مادرین آرژانتین موفق به دریافت تجلیل ویژه بخش انیمیشن و همچنین تجلیل در بخش فیلمبرداری شد.

چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم پورتو مادرین آرژانتین، که از جشنواره‌های معتبر سینمایی در منطقه آمریکای لاتین به شمار می‌رود، بامداد یکشنبه ۱۰ آبان برگزیدگان خود را شناخت.

این انیمیشن با تکنیک سنتی کات‌اوت زیر دوربین تولید شده است و به مشکلات کودکان در جامعه مدرن امروز می‌پردازد.

در هفته جاری این انیمیشن با حضور در بخش رقابتی و کسب نامزدی، در جشنواره‌های انیمیشن فیلادلفیا، فستیوال فیلم بِی انگلستان، سی‌وهشتمین جشنواره خیرونا اسپانیا، جشنواره بین‌المللی فیلم پورتوریکو آمریکا و جشنواره فیلم کودک و نوجوان احمدآباد هند برای دریافت جوایز به رقابت می‌پردازد.

«کرگوش» پیش از این نیز جوایزی همچون بهترین انیمیشن جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان، انیم‌فست یونان و چمین فرانسه و همچنین تجلیل ویژه جشنواره هاستینگز راکس انگلستان را کسب کرده است.

همچنین این اثر با انتخاب در جشنواره‌های تالین استونی و ملبورن، فرصت رقابت برای راه‌یابی به جوایز اسکار و بفتا در بخش انیمیشن کوتاه را نیز به دست آورده است؛ نتیجه نهایی این روند تا پایان آذر مشخص خواهد شد.