هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره فیلم لندن ۲۰۲۵ معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، هیئت داوران بخش جوایز جشنواره فیلم لندن ۲۰۲۵ به ریاست الیزابت کارلسن در بخش رقابتی رسمی، کیبوه تاوارس در بخش مسابقه فیلم اول، الوئیز کینگ در بخش مسابقه مستند و مینگ-جونگ کو در بخش مسابقه فیلم کوتاه هستند.

ریاست بخش مسابقه رسمی برعهده الیزابت کارلسن؛ تهیه‌کننده مشهور بین‌المللی و برنده جوایز مختلف و از بنیانگذاران شرکت فیلمسازی «نامبر ناین فیلمز» است. او در طول دوران حرفه‌ای خود، طیف گسترده‌ای از فیلم‌هایی که با تحسین‌ منتقدان همراه شده مانند «کارول»، «لیتل وویس»، «کولت» و «یکشنبه مادری» را تهیه کرده است. آثار او تاکنون ۵۲ نامزدی و جایزه بفتا و ۲۰ نامزدی و جایزه اسکار کسب کرده‌اند.

کارلسن را در این بخش جاستین چانگ، منتقد فیلم برنده جایزه پولیتزر (که نویسنده نیویورکر، NPR، لس‌آنجلس تایمز است) و خلیل جوزف، هنرمند، فیلمساز تحسین‌شده و یکی از بنیانگذاران موزه زیرزمینی لس‌آنجلس همراهی می‌کنند.

هیئت داوران مسابقه فیلم اول (جایزه ساترلند) به ریاست کیبوه تاوارس فیلمساز بریتانیایی به انتخاب برترین‌های این بخش می‌پردازد. تاوارس اولین تجربه کارگردانی خود را با فیلم «آشپزخانه» (۲۰۲۳) به کارگردانی مشترک با دنیل کالویا آغاز کرد که به عنوان فیلم اختتامیه شصت و هفتمین جشنواره فیلم لندن در سال ۲۰۲۳ به نمایش درآمد. او یکی از بنیانگذاران «فکتوری فیفتین» است که از انیمیشن و فن‌آوری‌های نوظهور برای درک و توضیح محیط استفاده می‌کند. اولین فیلم کوتاه او با عنوان «ربات‌های بریکستون»، مدال ریاست موسسه سلطنتی معماران بریتانیا در سال ۲۰۱۱ و همچنین جایزه ویژه هیئت داوران فیلم کوتاه در جشنواره فیلم ساندنس در سال ۲۰۱۲ را دریافت کرد.

در کنار تاوارس، آنیا فرونر، رئیس برنامه جشنواره فیلم زوریخ و نادیا لطیف، فیلمساز و کارگردان تئاتر دیگر داوران این بخش هستند.

الوئیز کینگ ریاست هیئت داوران جایزه گریرسون برای بهترین مستند را برعهده دارد. اولین مستند بلند او با عنوان «دانشمندان سایه»، در شصت و هشتمین جشنواره فیلم لندن ۲۰۲۴ به نمایش درآمد. او که قبلا تهیه‌کننده اجرایی جهانی در VICE بود، دریافت‌کننده بورسیه از نتفلیکس، فایرلایت مدیا و لوگان نانفیکشن است. او پیش از این جامعه «زنان در مستند» را برای حمایت از زنان در حوزه‌ غیرداستانی تأسیس کرده و از طریق شرکت خود به روایت داستان‌های به حاشیه رانده شدگان می پردازد.

جاش سیگل کیوریتور موزه‌ هنر مدرن و کیوریتور فیلم و تلویزیون در مرکز تصویر متحرک استرالیا، کینگ را در این بخش همراهی می‌کند.

در بخش مسابقه‌ بهترین فیلم کوتاه مینگ-جونگ کو ریاست داوران را برعهده دارد. وی با بیش از یک دهه تجربه در برنامه‌ریزی جشنواره و تولید مشترک بین‌المللی، پیش از این مدیر هنری جشنواره‌ بین‌المللی فیلم سنگاپور، مشاور جشنواره‌ فیلم لوکارنو و در حال حاضر مشاور دو هفته‌ کارگردانان کن است.

در این بخش متی کرافورد، نویسنده و کارگردان فیلیپینی بریتانیایی نامزد جایزه بفتا برای فیلم «میکروب معده» (۲۰۲۴)، و لی اوت کارگردان انیمیشن برنده جایزه، دیگر داوران این بخش هستند.

جشنواره فیلم لندن (BFI) امسال شصت ونهمین دوره خود را برگزار می‌کند و کریستی متیسون، مدیر این جشنواره است.

در بخش مسابقه این رویداد، فیلم «خرگوش سیاه، خرگوش سفید» ساخته شهرام مکری (محصول مشترک تاجیکستان و امارات متحده عربی) به نمایش درمی‌آید و در بخش گالا، فیلم سینمایی «یک تصادف ساده» جعفر پناهی اکران خواهد شد. همچنین ۲ فیلم کوتاه، «گل‌های شب دریا» ساخته مریم تفکری (محصول ایران، انگلستان و فرانسه) و «نوت‌های فوگ» ساخته سلینا ارشادی (محصول نیوزیلند)، و مستند «بال‌های آوازخوان» ساخته هیمن خالدی (محصول مشترک ایران، گرجستان و بلژیک) در این جشنواره نمایش داده می‌شوند.

این دوره از جشنواره فیلم لندن از ۸ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۶ تا ۲۷ مهر) در انگلستان برگزار می‌شود و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های سینمای ایران به مخاطبان جهانی خواهد بود.