به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن کوتاه «کرگوش» ساخته رضا سربخش و علی جمالی‌مطلق، به بخش انیمیشن جشنواره شب‌های سیاه تالین در استونی راه یافت.

جشنواره شب‌های سیاه تالین که بیست‌وپنج سال از برگزاری آن می‌گذرد، از جشنواره‌های معتبر سینمایی اروپا به شمار می‌رود. برگزیدگان این جشنواره امکان راهیابی مستقیم به رقابت‌های بفتا و اسکار را دارند.

پوف همچنین یکی از جشنواره‌های مورد تأیید فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های تهیه‌کنندگان فیلم (FIAPF) است و در میان ۱۴ جشنواره برتر مورد تأیید این فدراسیون، در کنار جشنواره‌هایی همچون برلین، کن، ونیز، کارلووی واری، ورشو و سن‌سباستین قرار دارد.

این اثر که با موضوعی درباره کودکان ساخته شده‌است، در بخش انیمیشن و تولیدات مناسب کودکان این جشنواره به نمایش درمی‌آید. «کرگوش» با تکنیک سنتی کات‌اوت زیر دوربین ساخته شده و داستانی فانتزی از مشکلات کودکی به نام ماهان را روایت می‌کند؛ کودکی که در مواجهه‌ای روزمره، با مسئله درک نشدن از سوی خانواده روبه‌رو می‌شود.

این انیمیشن پیش از این موفق به دریافت جایزه بهترین انیمیشن کوتاه از جشنواره بین‌المللی کودک و نوجوان اصفهان، جشنواره فیلمسازان مستقل آسیا، جشنواره کیمیتا یونان و جشنواره چمین فرانسه شده است.

«کرگوش» در جشنواره‌هایی همچون شیملا هند، ریفا کانادا، انیمیشن نیویورک، انیمافست یونان، آرپا کالیفرنیا، آوانکا پرتغال، فیلم کوتاه پورتوریکو حضور داشته و نامزد دریافت جایزه شده است.

اختتامیه بیست‌وپنجمین دوره جشنواره شب‌های سیاه تالین، ۲۷ آبان ۱۴۰۵ (۱۸ نوامبر ۲۰۲۶) برگزار خواهد شد.