به گزارش خبرنگار مهر، رده‌بندی برترین تکواندوکاران جهان در چهار وزن المپیکی، امروز از سوی فدراسیون جهانی منتشر شد و دو نماینده تیم ملی مردان ایران پس از کسب مدال طلای رقابت‌های گرندپری پاریس، به صدر جدول اوزان خود صعود کردند.

در وزن ۵۸- کیلوگرم، ابوالفضل زندی با کسب مدال طلای گرندپری پاریس و مجموع ۱۱۹.۰۷ امتیاز، به‌تنهایی در صدر رده‌بندی این وزن قرار گرفت.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، مهدی حاج موسایی به دلیل محاسبه نشدن امتیازات بازی‌های آسیایی، با همان ۵۰ امتیاز قبلی خود، تا رتبه هفدهم جدول پایین رفت.

امیرسینا بختیاری در وزن ۸۰- کیلوگرم نیز با کسب ۵۶ امتیاز و صعودی ۱۰ پله‌ای، در جایگاه دوازدهم قرار گرفت.

آرین سلیمی هم با کسب مدال طلای گرندپری پاریس، مجموع امتیازات خود را به ۱۳۱ رساند و با دو پله صعود، در صدر رده‌بندی وزن ۸۰+ کیلوگرم ایستاد. محمدحسین یزدانی نیز در این وزن با ۵۰ امتیاز، رتبه سیزدهم را در اختیار دارد.

در بخش بانوان، تیم ملی ایران در وزن ۴۹- کیلوگرم نماینده‌ای در میان ۵۰ تکواندوکار برتر جهان ندارد. در وزن ۵۷- کیلوگرم، ناهید کیانی با ۵۵.۰۶ امتیاز و هشت پله صعود، در رتبه پانزدهم قرار گرفت. نسترن ولیزاده نیز در همین وزن با ۵۴.۶۴ امتیاز، جایگاه هفدهم را به خود اختصاص داده است.

در وزن ۶۷- کیلوگرم، ساغر مرادی با ۵۵.۰۶ امتیاز در رتبه نهم جدول قرار دارد. همچنین حنا زرین‌کمر با ۱۱۴ امتیاز، در جایگاه سوم وزن ۶۷+ کیلوگرم ایستاده است.

با توجه به اینکه برای حضور در مرحله نهایی رقابت‌های گرندپری قزاقستان، آخرین رده‌بندی جهانی (نوامبر ۲۰۲۶) ملاک قرار می‌گیرد، نفرات اول و دوم مراحل قبلی این رقابت‌ها در شهرهای رم ایتالیا، موجو کره جنوبی و پاریس فرانسه، به همراه ۹ تکواندوکار برتر رنکینگ هر وزن، جواز حضور در این مسابقات را کسب خواهند کرد.

بر این اساس، از کشورمان ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم، مهدی حاج موسایی در وزن ۶۸- کیلوگرم، امیرسینا بختیاری در وزن ۸۰- کیلوگرم، آرین سلیمی و محمدحسین یزدانی در وزن ۸۰+ کیلوگرم در بخش مردان، ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم، ساغر مرادی در وزن ۶۷- کیلوگرم و حنا زرین‌کمر در وزن ۶۷+ کیلوگرم در بخش بانوان، جواز حضور در این مسابقات را به دست آورده‌اند.

قهرمان این رقابت‌ها علاوه بر کسب ۱۰۰ امتیاز در رنکینگ جهانی، ۶ هزار دلار جایزه نقدی دریافت خواهد کرد. نفر دوم نیز صاحب ۶۰ امتیاز و ۳ هزار دلار جایزه می‌شود و دو تکواندوکار سوم نیز هر کدام ۳۶ امتیاز و هزار دلار جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.

رقابت‌های نهایی گرندپری در سال ۲۰۲۶ روزهای هفتم و هشتم آذرماه در شهر آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد.