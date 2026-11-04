به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بخش رسانه‌ای حزب الله لبنان درباره اتهامات یک مقام وابسته به دولت دست نشانده سعودی در یمن بیانیه‌ای صادر کرد.

حزب الله در این بیانیه قاطعانه ادعاهای مطرح شده توسط ابراهیم حیدان مقام دولت دست نشانده سعودی در یمن درباره حضور کارشناسان حزب الله در یمن و مشارکتشان در مدیریت عملیات نظامی و توسعه توانمندی‌های تسلیحاتی و آموزشی انصارالله یمن را رد و اعلام کرد که این اتهامات کاملا و از اساس کذب است و صحت ندارد.

بخش رسانه‌ای حزب الله لبنان بیان کرد: مردم یمن از توانمندی‌ها امکانات و تجربه‌هایی برخوردار هستند که این امر آنها را به دفاع از کشورشان و حاکمیتش در مقابله با هرگونه تجاوز یا تهدید یا محاصره قادر می‌سازد و آنها به حمایت یا مداخله احدی نیاز ندارند و این را در جریان مقابله با تجاوز آمریکایی- اسرائیلی به یمن و هنگامی که به یاری از غزه شتافتند، اثبات کردند.

حزب الله در بیانیه خود آورده است: گفتگوی جدی و مسئولانه میان یمنی‌ها تنها راه واقعی برای مقابله با هرگونه اختلاف یا مشکلی است که این امر موجب حفظ یکپارچگی یمن و حاکمیت و ثبات آن و مانع تحقق طرح‌های دشمنان ملت‌های منطقه برای شعله‌ ور ساختن درگیری‌ها میان ملت‌ها و تجزیه کشورهای منطقه می‌شود.