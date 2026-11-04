خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ ۱۳ آبان برای دانش‌آموزان تبریز تنها یادآور یک مناسبت تاریخی در تقویم نبود؛ روزی بود که نسل امروز در کنار معلمان، خانواده‌ها و دیگر اقشار مردم، بار دیگر بر استقلال‌خواهی، استکبارستیزی و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی تأکید کرد. راهپیمایی ۱۳ آبان امسال در تبریز در شرایطی برگزار شد که تحولات منطقه، جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، شهادت دانش‌آموزان میناب و مطالبه خونخواهی رهبر شهید انقلاب، از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه شرکت‌کنندگان بود.

خیابان‌های منتهی به محل برگزاری مراسم از ساعات ابتدایی روز میزبان دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و خانواده‌هایی بود که با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، تصاویر شهدا و دست‌نوشته‌هایی با مضامین استقلال، مقاومت و محکومیت جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در راهپیمایی حضور یافتند.

در میان جمعیت، دانش‌آموزانی دیده می‌شدند که با شور و انگیزه در کنار هم‌کلاسی‌های خود حرکت می‌کردند. برخی تصاویر شهدای دانش‌آموز میناب را در دست داشتند و برخی دیگر با شعارهایی در محکومیت سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ادامه مسیر مقاومت تأکید می‌کردند.

برای این نسل، ۱۳ آبان امسال با مسائل روز جامعه و تحولات منطقه پیوند خورده بود؛ نسلی که در کنار آشنایی با تاریخ این روز، درباره جنگ، ترور، جنایت علیه کودکان و آینده کشور نیز دغدغه‌هایی داشت و تلاش می‌کرد دیدگاه خود را در این اجتماع مردمی بیان کند.

۱۳ آبان؛ روایت نسل امروز از مبارزه با استکبار

در میان دانش‌آموزان حاضر در راهپیمایی، دست‌نوشته‌هایی با مضامین «راه شهیدان ادامه دارد»، «مرگ بر آمریکا» و «خونخواه رهبر شهید هستیم» به چشم می‌خورد. پرچم‌های ایران در دستان کودکان و نوجوانان به اهتزاز درآمده بود و تصاویر شهدای دانش‌آموز میناب نیز در میان جمعیت دیده می‌شد.

یکی از دانش‌آموزان حاضر در راهپیمایی، با اشاره به شهادت دانش‌آموزان میناب، این جنایت را نشانه‌ای از بی‌اعتنایی مدعیان حقوق بشر به جان کودکان دانست و گفت: ما در این راهپیمایی حضور پیدا کردیم تا نشان دهیم دانش‌آموزان ایران جنایت علیه هم‌نسلان خود را فراموش نمی‌کنند. دانش‌آموزان میناب می‌توانستند امروز کنار ما در کلاس درس باشند، اما حمله دشمن فرصت زندگی و تحصیل را از آن‌ها گرفت.

دانش‌آموز دیگری که تصویر یکی از شهدای میناب را در دست داشت، معتقد بود زنده نگه‌داشتن یاد این شهدا نباید به برگزاری مراسم و سردادن شعار محدود شود.

او با بیان اینکه دانش‌آموزان باید با تلاش علمی و آگاهی، ادامه‌دهنده راه هم‌کلاسی‌های شهید خود باشند، اظهار کرد: بهترین پاسخ به دشمن این است که اجازه ندهیم جنایت‌هایش آینده کشور را متوقف کند. ما باید درس بخوانیم، پیشرفت کنیم و در برابر تهدیدها و فشارها ایستادگی داشته باشیم.

خونخواهی رهبر شهید؛ مطالبه‌ای در میان شعارهای دانش‌آموزان

راهپیمایی امسال تبریز در شرایطی برگزار شد که شهادت رهبر شهید انقلاب نیز به یکی از محورهای اصلی شعارها و دست‌نوشته‌های شرکت‌کنندگان تبدیل شده بود. بسیاری از دانش‌آموزان با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید، بر ضرورت پیگیری خونخواهی و پاسخ‌گویی عاملان این جنایت تأکید کردند.

یکی از دانش‌آموزان حاضر در مراسم درباره دلیل حضور خود گفت: ما به میدان آمدیم تا اعلام کنیم شهادت رهبرمان را فراموش نمی‌کنیم. خونخواهی ایشان یک مطالبه جدی است و انتظار داریم عاملان این جنایت پاسخ‌گوی اقدام خود باشند. دشمن باید بداند که با شهادت شخصیت‌ها نمی‌تواند اراده یک ملت را از بین ببرد.

دانش‌آموز دیگری نیز با اشاره به تفاوت شرایط برگزاری راهپیمایی امسال با سال‌های گذشته، اظهار کرد: حضور ما در این مراسم فقط برای گرامیداشت یک مناسبت تاریخی نبود؛ می‌خواستیم نشان دهیم در برابر تهدیدها و فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی عقب‌نشینی نمی‌کنیم. ما خواهان ایرانی مستقل، قدرتمند و برخوردار از امنیت هستیم.

استکبارستیزی؛ از خاطرات تاریخی تا دغدغه‌های امروز

برای دانش‌آموزان تبریزی، ۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم تاریخی، یعنی تبعید امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ بود؛ اما آنچه در گفت‌وگو با نسل نوجوان اهمیت داشت، پیوند این رویدادها با مسائل روز و برداشت آنان از مفهوم استکبارستیزی بود.

یکی از دانش‌آموزان در پاسخ به این پرسش که استکبارستیزی را چگونه معنا می‌کند، گفت: از نظر من استکبارستیزی یعنی اجازه ندهیم کشورهای دیگر برای ما تصمیم بگیرند. ایران باید خودش درباره آینده‌اش تصمیم بگیرد و برای پیشرفت به توانایی‌های جوانان و دانش‌آموزان خود تکیه کند.

دانش‌آموز دیگری با اشاره به تحولات منطقه و عملکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: ما اخبار جنگ و اتفاقات منطقه را دنبال کردیم و دیدیم که چگونه کودکان و مردم بی‌گناه قربانی حملات نظامی شدند. به نظر من، دفاع از مظلومان و مخالفت با کشتار مردم بی‌دفاع، بخشی از مسئولیت همه انسان‌هاست.

یکی دیگر از نوجوانان نیز با تأکید بر اهمیت آگاهی در برابر جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن گفت: امروز فقط حضور در خیابان کافی نیست؛ باید بتوانیم اخبار درست را از شایعات تشخیص دهیم و اجازه ندهیم رسانه‌های بیگانه با انتشار اطلاعات نادرست، میان مردم اختلاف ایجاد کنند.

نسل دانش‌آموز؛ از حضور در خیابان تا مسئولیت ساختن آینده

در بخش دیگری از راهپیمایی، حضور خانواده‌ها در کنار دانش‌آموزان چشمگیر بود. پدران و مادرانی که فرزندان خود را همراه آورده بودند تا علاوه بر آشنایی با پیشینه تاریخی این روز، درباره مسائل امروز کشور نیز با آن‌ها گفت‌وگو کنند.

یکی از دانش‌آموزان شرکت‌کننده، مهم‌ترین وظیفه نسل خود را تلاش برای ساختن آینده‌ای بهتر دانست و گفت: ما نمی‌خواهیم فقط درباره گذشته صحبت کنیم؛ باید بدانیم برای آینده کشور چه مسئولیتی داریم. درس خواندن، کسب مهارت، پیشرفت علمی و حفظ اتحاد از کارهایی است که می‌توانیم برای کشورمان انجام دهیم.

دانش‌آموز دیگری نیز با اشاره به حضور هم‌کلاسی‌هایش در راهپیمایی، معتقد بود نسل نوجوان باید در کنار شناخت تاریخ، نسبت به اتفاقات روز جامعه نیز حساس باشد.

او گفت: ما باید بدانیم چرا ۱۳ آبان به نام روز دانش‌آموز و مبارزه با استکبار نام‌گذاری شده است. اگر تاریخ را بشناسیم، بهتر می‌توانیم اتفاقات امروز را تحلیل کنیم و درباره آینده کشورمان تصمیم بگیریم.

۱۳ آبان؛ پیوند حافظه تاریخی با مطالبه نسل جدید

راهپیمایی ۱۳ آبان امسال در تبریز از هشت مسیر تعیین‌شده آغاز شد و شرکت‌کنندگان پس از حرکت در مسیرهای مشخص‌شده، در میدان ساعت گرد هم آمدند. حضور دانش‌آموزان در کنار دیگر اقشار مردم، شعارهای ضداستکباری، تصاویر شهدای دانش‌آموز میناب و دست‌نوشته‌های مربوط به خونخواهی رهبر شهید، از جلوه‌های شاخص این مراسم بود.

امسال ۱۳ آبان در شرایطی گرامی داشته شد که یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب و رهبر شهید انقلاب، معنای ویژه‌ای به این مناسبت بخشیده بود. دانش‌آموزانی که در این راهپیمایی حضور یافتند، در کنار تأکید بر استکبارستیزی و استقلال کشور، از ضرورت پیشرفت علمی، حفظ وحدت ملی و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی سخن گفتند.

آنچه از حضور نسل نوجوان در خیابان‌های تبریز دیده شد، پیوند میان یک مناسبت تاریخی و دغدغه‌های امروز جامعه بود؛ نسلی که ضمن گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز، نسبت به تحولات کشور و منطقه بی‌تفاوت نماند و آینده خود را با امنیت، استقلال و پیشرفت ایران گره‌خورده دانست.

۱۳ آبان برای دانش‌آموزان تبریز تنها یادآوری یک واقعه تاریخی نبود؛ فرصتی بود تا مطالبات خود را بیان کنند، مواضعشان را درباره تحولات روز نشان دهند و بر مسئولیتی که در قبال آینده کشور بر عهده دارند، تأکید کنند.