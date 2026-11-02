محمد جواد بردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی دریافت شکایات متعدد مردمی از عملکرد برخی نانوایی‌های سطح شهرستان، موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، طی گشت مشترک با حضور رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، مأموران دایره مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی و دایره اماکن، بازرسی از واحد نانوایی مورد نظر انجام شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی عسلویه تصریح کرد: در جریان این بازرسی، تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و نگهداری آرد قاچاق محرز شد که در پی آن، واحد صنفی مذکور پلمب و تعطیل و متهم نیز دستگیر شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده تخلفات این واحد صنفی برای طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع شده است.