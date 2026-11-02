به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا منتظری با تشریح جزئیات دستورالعمل مالیات مقطوع صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت: این دستورالعمل در راستای اجرای ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و با هدف تکریم مؤدیان، تحقق عدالت مالیاتی، تسهیل فرآیند وصول مالیات و ایجاد هماهنگی در تعیین مالیات صادر شده است.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۴ کمتر از ۷۲۰ میلیارد ریال باشد و فرم مالیات مقطوع برای آن‌ها در درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده باشد، مشمول مقررات تبصره ماده ۱۰۰ خواهند بود.

مدیرکل امور مالیاتی فارس ادامه داد: این دسته از مؤدیان از نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف هستند و می‌توانند پس از دریافت پیامک اطلاع‌رسانی، با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی، فرم مربوط را تأیید کنند.

منتظری با اشاره به بارگذاری تدریجی فرم‌ها تصریح کرد: مؤدیانی که در روزهای ابتدایی فرم مالیات مقطوع خود را در سامانه مشاهده نمی‌کنند، نباید نگران باشند؛ چراکه فرم‌های سایر مشمولان نیز به‌تدریج بارگذاری خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مؤدیانی که مالیات آن‌ها صفر اعلام شده است، نیازی به هیچ‌گونه اقدام الکترونیکی یا حضوری ندارند و پرونده آن‌ها طی فرآیندهای قانونی به‌صورت خودکار تعیین تکلیف می‌شود.

مهلت ۳۰ آبان برای ارائه اظهارنامه مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی فارس با اشاره به تکالیف سایر صاحبان مشاغل گفت: چنانچه فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای مؤدی بارگذاری نشود، وی مکلف است حداکثر تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی از طریق تأیید یا تکمیل اظهارنامه پیش‌فرض سازمان امور مالیاتی یا تسلیم اظهارنامه عادی اقدام کند.

منتظری افزود: برای مؤدیانی که میزان فروش یا درآمد خالص آن‌ها بر اساس اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی یا داده‌های ابرازی، بیش از نصاب تعیین‌شده باشد، اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض تهیه و در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان بارگذاری می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت تأیید، تکمیل و تسلیم اظهارنامه پیش‌فرض از سوی این مؤدیان، اظهارنامه آن‌ها در چارچوب ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم کم‌ریسک تلقی شده و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می‌گیرد و برگ قطعی مالیات صادر و ابلاغ خواهد شد.

امکان تقسیط مالیات از ۴ تا ۸ ماه

مدیرکل امور مالیاتی فارس همچنین از پیش‌بینی تسهیلاتی برای پرداخت مالیات صاحبان مشاغل خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، امکان تقسیط مالیات مؤدیان متناسب با نوع و محل فعالیت و با در نظر گرفتن میزان تأثیرپذیری از آسیب‌های جنگ، از چهار تا هشت ماه فراهم شده است.

منتظری در ادامه با هشدار نسبت به پیامک‌های جعلی و سوءاستفاده افراد سودجو تأکید کرد: تمامی پیامک‌های رسمی اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً از سرشماره معتبر MALIAT ارسال می‌شود و مؤدیان باید نسبت به پیامک‌های دریافتی از سایر شماره‌ها و لینک‌های مشکوک هوشیار باشند.

وی از صاحبان مشاغل خواست برای مشاهده فرم مالیات مقطوع، بررسی وضعیت پرونده‌های مالیاتی و انجام تکالیف قانونی خود، صرفاً به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه کنند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس یا ارائه اطلاعات شخصی به منابع نامعتبر خودداری کنند.

مدیرکل امور مالیاتی فارس همچنین تأکید کرد صفر بودن مالیات یک پرونده به معنای صفر بودن مالیات سایر پرونده‌های مؤدی نیست و صاحبان مشاغل باید وضعیت هر یک از پرونده‌های مالیاتی خود را از طریق درگاه رسمی سازمان بررسی کنند.

