به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی از پیش‌بینی یک‌هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال اعتبار از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای تکمیل پروژه‌های بهداشتی و درمانی فارس خبر داد و از مودیان مالیاتی خواست با انتخاب مستقیم این پروژه‌ها در توسعه زیرساخت‌های سلامت استان مشارکت کنند.

وی با اشاره به ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها گفت: این طرح فرصتی برای مشارکت مردم و فعالان اقتصادی در تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی و زیرساختی حوزه سلامت فراهم کرده است.



هاشمی افزود: مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی در بخش اصناف تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند همزمان با پذیرش مالیات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، پروژه موردنظر خود را از میان طرح‌های معرفی‌شده در حوزه بهداشت و درمان فارس انتخاب کنند تا مالیات پرداختی آنان در همان پروژه هزینه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه این سازوکار امکان مشارکت هدفمند مودیان در توسعه خدمات سلامت را فراهم می‌کند، ادامه داد: فعالان اقتصادی می‌توانند در کنار انجام تکالیف قانونی مالیاتی، در رفع نیازهای بهداشتی و درمانی مناطق مختلف استان نیز سهیم باشند.

هاشمی با اشاره به جایگاه شیراز به‌عنوان قطب پزشکی جنوب کشور و مرجع ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی به بیماران از استان فارس و سایر مناطق کشور گفت: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در سراسر استان، علاوه بر ارتقای خدمات سلامت برای مردم فارس، توان پاسخگویی نظام سلامت به مراجعان از مناطق جنوبی کشور را نیز افزایش می‌دهد.

وی درباره پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح بیان کرد: تکمیل مرکز بهداشت شهرستان اقلید، مرکز بهداشت روستایی رستاق داراب، پایگاه سلامت شهری شهید فضلی فراشبند، مرکز بهداشتی روستای اسلام‌آباد قیروکارزین، خانه‌های بهداشت روستایی مزایجان، میرملکی و خالده شهرستان مهر و پایگاه اورژانس رودخور نی‌ریز از جمله این پروژه‌هاست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت شهری حسین بن علی(ع) شیراز، مرکز بهداشتی شهری شهید سجادیان مرودشت و مرکز بهداشتی روستایی آهنگری ممسنی نیز در فهرست طرح‌های مشمول این برنامه قرار دارد.

هاشمی با اشاره به پیش‌بینی بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستان‌ها به‌عنوان یکی دیگر از محورهای این برنامه تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند به توسعه شبکه بهداشت و درمان، افزایش دسترسی مردم به خدمات اولیه سلامت، ارتقای امکانات مراکز درمانی و توزیع متوازن‌تر خدمات در مناطق شهری و روستایی کمک کند.