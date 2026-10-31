مالیات ۷۵ درصد اصناف فارس صفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا منتظری با اشاره به رویکرد تعاملی اداره‌کل امور مالیاتی استان با فعالان اقتصادی گفت: حرکت به سمت هوشمندسازی و تمرکز بر داده‌محوری از اولویت‌های نظام مالیاتی است و تعامل با مؤدیان زمینه تسهیل فرآیندهای مالیاتی را فراهم کرده است.

وی افزود: در همین راستا، مالیات بیش از ۸ درصد دیگر از مؤدیان مشاغل و کسبه استان که مشمول استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ شده‌اند، کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.

مدیرکل امور مالیاتی فارس با اشاره به تغییر نگرش مؤدیان نسبت به پرداخت مالیات از رویکرد تکلیفی به مشارکتی بیان کرد: رویکرد مالیاتی کشور از حالت صرفاً مقرراتی و تکلیفی به سمت الگویی مشارکتی در توسعه تغییر کرده است و در این مسیر، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها به‌عنوان بازوهای اجرایی و نظارتی نقش مهمی بر عهده دارند.

۱۸۱ پروژه نیمه‌تمام فارس مشمول اعتبارات مالیات نشان‌دار شدند

منتظری با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات گفت: به دلیل مشارکت مؤثر مؤدیان استان در پرداخت مالیات، امسال ۱۸۱ پروژه نیمه‌تمام فارس با اعتباری در حدود ۲ هزار میلیارد تومان مشمول استفاده از اعتبارات این طرح شده‌اند.

وی ادامه داد: طرح نشان‌دار کردن مالیات این امکان را برای مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ فراهم می‌کند تا هنگام پرداخت مالیات، پروژه عمرانی موردنظر خود را برای هزینه‌کرد مالیات پرداختی انتخاب کنند.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی مالیاتی برای اصناف فارس

مدیرکل امور مالیاتی فارس با تأکید بر تسهیل فرآیندهای مالیاتی گفت: این اداره‌کل برای ارائه خدمات مطلوب به اصناف و فعالان اقتصادی از تمام ظرفیت‌های قانونی و دستورالعمل‌های تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده خواهد کرد.

منتظری همچنین بر ضرورت آموزش مستمر مؤدیان و فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: جلسات مشترک و مستمر میان معاونان اداره‌کل امور مالیاتی فارس و اتاق اصناف برای رفع ابهامات و رسیدگی به مسائل مالیاتی برگزار می‌شود.

وی در پایان با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی مالیاتی به اصناف و بازاریان خاطرنشان کرد: این اداره‌کل با آمادگی کامل، به‌ویژه در آبان‌ماه و همزمان با زمان ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی و استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰، کارگاه‌های آموزشی مالیاتی برای اصناف و بازاریان برگزار می‌کند.

