به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا منتظری صبح سه‌شنبه در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به نقش درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع عمومی گفت: ۹۷ درصد درآمدهای عمومی استان از محل مالیات تأمین می‌شود و این ظرفیت می‌تواند در مسیر توسعه و صیانت از محیط زیست نیز به کار گرفته شود.

وی با اشاره به تشدید چالش‌های زیست‌محیطی افزود: تغییرات اقلیمی، کاهش نزولات جوی و پیامدهای زیست‌محیطی، عزم جدی و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی را برای حفاظت از محیط زیست ضروری کرده است.

مدیرکل امور مالیاتی فارس با بیان اینکه عوارض آلایندگی علاوه بر تأمین منابع مالی، نقش بازدارنده دارد، گفت: این عوارض واحدهای تولیدی و صنعتی را به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و کاهش میزان آلایندگی ترغیب می‌کند.

منتظری ادامه داد: بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی وصول‌شده در هفت ماه نخست امسال به شهرداری‌ها و دهیاری‌های مناطق متأثر از آلودگی پرداخت شده تا در حوزه حفاظت از محیط زیست و توسعه خدمات شهری و روستایی هزینه شود.

وصول ۲۵ همت درآمد مالیاتی در فارس

وی در تشریح عملکرد مالیاتی استان طی هفت ماه نخست سال جاری نیز بیان کرد: در این مدت حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که از این میزان، ۸ هزار میلیارد تومان مربوط به عوارض ارزش افزوده بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی فارس خاطرنشان کرد: منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده به‌طور مستقیم برای توسعه و عمران استان در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گرفته است.

منتظری در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه حفاظت محیط زیست استان، از آمادگی اداره کل امور مالیاتی فارس برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تسهیلات مالیاتی در حمایت از محیط زیست خبر داد و گفت: تشویق فعالان اقتصادی به انتخاب پروژه‌های «مالیات نشان‌دار» در حوزه حفاظت از محیط زیست نیز از برنامه‌های این مجموعه است.

