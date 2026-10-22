رشد ۴۲ درصدی درآمدهای عمومی فارس در نیمه نخست ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید تقی‌زاده در تشریح عملکرد درآمدی استان در شش ماه نخست امسال گفت: درآمدهای عمومی فارس در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: درآمدهای مالیاتی استان با رشد ۴۳ درصدی به ۱۹ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان رسید و سایر درآمدها نیز با افزایش ۱۲ درصدی، رقم ۶۶۸ میلیارد تومان را ثبت کرد.

تقی‌زاده با اشاره به ترکیب درآمدهای عمومی استان بیان کرد: درآمدهای مالیاتی ۹۶.۷ درصد از مجموع درآمدهای عمومی فارس را به خود اختصاص داده‌اند؛ این سهم در مدت مشابه سال گذشته ۹۵.۹ درصد بود.

وی ادامه داد: حدود ۳.۳ درصد باقی‌مانده از درآمدهای عمومی استان از محل‌هایی همچون جرائم و خسارات، مالکیت دولت، ارائه خدمات، فروش کالا و درآمدهای متفرقه تأمین شده است.

تحقق ۷۶ درصدی درآمدهای عمومی فارس

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به میزان تحقق درآمدهای عمومی نسبت به رقم مصوب گفت: درآمدهای عمومی استان در شش ماه نخست امسال به ۷۶ درصد رقم مصوب این دوره رسیده است؛ در حالی که میزان تحقق در پایان پنج ماه نخست سال ۶۶ درصد بود.

وی با بیان اینکه روند وصول درآمدها در ماه ششم بهبود یافته است، افزود: رشد قابل توجه درآمدهای مصوب نسبت به سال گذشته، شرایط اضطرار، نااطمینانی‌های اقتصادی، تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و تقسیط مطالبات بنگاه‌های اقتصادی از جمله عوامل مؤثر در عدم تحقق بخشی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده است.

دبیر ستاد تجهیز درآمد استان فارس تأکید کرد: پیش‌بینی درآمدها باید متناسب با ظرفیت واقعی وصول و شرایط اقتصادی کشور انجام شود تا امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تأمین منابع عمومی فراهم شود.

مشارکت ۱۴ دستگاه اجرایی در وصول درآمدها

تقی‌زاده با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در تأمین درآمدهای عمومی استان اظهار کرد: ۱۴ دستگاه اجرایی فارس در وصول این درآمدها مشارکت دارند که اداره کل امور مالیاتی با سهم ۹۶.۷ درصدی، بیشترین نقش را ایفا می‌کند.



وی در پایان ابراز امیدواری کرد با رفع شرایط اضطرار، عملیاتی شدن اظهارنامه‌های مالیاتی، تسریع در تشخیص و وصول معوقات مالیاتی و افزایش مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی در بخش درآمدهای غیرمالیاتی، میزان تحقق درآمدهای عمومی استان در نیمه دوم سال افزایش یابد.