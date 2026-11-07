سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم گشت پاسگاه پلیس راه اصفهان–کوهپایه هنگام کنترل و نظارت بر تردد وسایل نقلیه در کمربندی شرق اصفهان، یک دستگاه خودروی سواری را به دلیل انباشت جرائم رانندگی متوقف و توقیف کرد.

وی افزود: بررسی سوابق این خودرو نشان داد که میزان جرائم رانندگی ثبت‌شده برای آن به ۵۳ میلیون تومان رسیده است و به همین دلیل، خودرو برابر مقررات توقیف شد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی گفت: انباشت جرائم رانندگی نشان‌دهنده بی‌توجهی به قانون و تکرار تخلفاتی است که می‌تواند علاوه بر ایجاد مسئولیت قانونی برای راننده، ایمنی تردد در محورهای ارتباطی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

میرزایی ادامه داد: رانندگان باید ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، نسبت به پرداخت به‌موقع جرائم خود نیز اقدام کنند تا از انباشت تخلفات و پیامدهای قانونی آن جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: برخورد با خودروهای متخلف و وسایل نقلیه‌ای که دارای سوابق سنگین جرائم رانندگی هستند، با هدف ارتقای ایمنی تردد و پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی با جدیت در دستور کار پلیس راه قرار دارد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه رعایت قوانین رانندگی مسئولیتی عمومی است، تصریح کرد: رانندگان با پرهیز از تخلفات حادثه‌ساز و رعایت سرعت مطمئنه و سایر مقررات، می‌توانند نقش مؤثری در حفظ جان خود و دیگر کاربران جاده‌ای داشته باشند.

وی از رانندگان خواست با رعایت مقررات و توجه به اخطارهای پلیس، زمینه تردد ایمن‌تر در محورهای مواصلاتی استان را فراهم کنند و گفت: نظارت و کنترل مستمر تردد وسایل نقلیه و برخورد قانونی با تخلفات حادثه‌ساز همچنان از اولویت‌های پلیس راه استان اصفهان است.