به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع تخصصی انرژی و بازارهای جهانی، آخرین وضعیت قیمت و تغییرات شاخص‌های مختلف نفت و فرآورده‌های انرژی به شرح زیر اعلام شد:

بر این اساس، معاملات آتی نفت خام WTI (WTI Crude Futures) با نرخ ۹۰.۸۳ دلار معامله شد که با افزایش ۰.۳۱ دلاری، معادل ۰.۳۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. نفت خام برنت (Brent Crude Futures) نیز روی رقم ۹۸.۳۲ دلار ایستاد که حکایت از افزایش ۰.۰۳ دلاری و رشد ۰.۰۳ درصدی دارد. نفت فیزیکی مربان (Murban Crude Physical) با قیمت ۹۹.۱۷ دلار دادوستد شد که ۳.۲۸ دلار معادل ۳.۴۲ درصد افزایش یافت.

همچنین معاملات آتی گاز طبیعی (Natural Gas Futures) با ثبت رقم ۲.۹۹۸ دلار، افزایش ۰.۰۵۱ دلاری و رشد ۱.۷۳ درصدی را تجربه کرد. فرآورده‌های بنزین (Gasoline Futures) با قیمت ۲.۷۷۷ دلار (۰.۰۱۳ دلار افزایش و ۰.۴۸ درصد رشد) معامله شدند، در حالی که نفت سفید (Heating Oil Futures) با نرخ ۴.۳۳۲ دلار با کاهش ۰.۰۲۰ دلاری معادل ۰.۴۶ درصد افت همراه بود.

در همین حال، معاملات آتی میدلند WTI (WTI Midland Futures) با قیمت ۹۱.۵۶ دلار معادل ۰.۳۷ دلار و ۰.۴۱ درصد افزایش یافت. مرجع سبد اوپک (Opec Basket Reference) نیز با نرخ ۹۰.۸۲ دلار، کاهش ۶.۰۵ دلاری معادل ۶.۲۵ درصد را ثبت کرد و مرجع سبد هند (Indian Basket Reference) با قیمت ۹۴.۵۲ دلار، افتی معادل ۱۲.۴۸ دلار و ۱۱.۶۶ درصدی را به ثبت رساند. همچنین اطلاعات تکمیلی در خصوص بیش از ۱۵۰ قیمت جهانی نفت در دسترس است.