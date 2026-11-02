به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی اظهار کرد: با تماس شهروندی با سامانه ۱۲۵ مبنی بر مشاهده یک حلقه مار در کوچه جنب بانک ملی شهر کلات ماموران آتش نشانی به محل حادثه مراجعه و مار کبری ۲.۵ متری را صید کردند.

کارشناس آتش نشانی و خدمات ایمنی کلات افزود: آتش نشانان کلاتی با رسیدن به محل، با بکارگیری تجهیزات مارگیری، مار سرگردان را صید کردند.

وی گفت: صید مار با هدف حفظ ایمنی شهروندان و جلوگیری از آسیب به حیات ‌وحش انجام شده است.

رضایی اظهار کرد: شهروندان در صورت مشاهده مار یا سایر جانوران وحشی، از نزدیک شدن و هرگونه اقدام خودسرانه خودداری کرده و موضوع را به آتش‌ نشانی اطلاع دهند.گفته می شود تاکنون در محدوده منازل مسکونی کلات این نوع مار مشاهده نشده بود.