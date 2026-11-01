https://mehrnews.com/x3dvbX ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۶ کد مطلب 6996952 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۶ ۲۴۶ روز پایداری؛ تجدید عهد مردم محلات با آرمانهای انقلاب محلات- در این ویدئو تجدیدعهد مردم محلات با آرمانهای انقلاب در شب ۲۴۶ حماسه را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6996952 کپی شد مطالب مرتبط پرچم گردانی مردم محلات در خیابان های شهر در شب ۲۴۵ حماسه ۲۴۵ شب در امتداد آرمان؛ جلوههای شور و شعور در خمین امتداد حماسه در ۲۴۵ شب؛ پیمان ناگسستنی دیار آفتاب با انقلاب روایت ۲۴۷ شب ایستادگی مردم خمین برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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