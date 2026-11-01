https://mehrnews.com/x3dvbT ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۸ کد مطلب 6996949 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۸ قصه ۲۴۶ شب پایداری؛ وقتی مردم خمین بر سر عهدشان ایستادند خمین- در این ویدئو قصه شب دویست و چهل و ششم پایداری مردم خمین در تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6996949 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع ۲۴۳ شبانه مردم خمین اجتماع شبانه مردم خمین در شب ۲۳۸ تجدید میثاق با رهبری روایت ۲۴۷ شب ایستادگی مردم خمین اجتماع شبانه مردم خمین در تجدید میثاق با رهبری به ایستگاه ۲۳۶ رسید برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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