به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اورژانس خراسان شمالی، تقی رحمتی اظهار کرد: صبح سه‌شنبه طی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، گزارش یک مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در شهرستان شیروان دریافت و بلافاصله تیم عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس خراسان شمالی افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور در صحنه و انجام ارزیابی‌های اولیه، با وضعیت بحرانی مسموم‌شدگان مواجه شدند. متأسفانه در این حادثه، یک نفر به دلیل شدت مسمومیت و غلظت بالای گاز مونوکسید کربن، جان خود را از دست داده بود.

وی خاطرنشان کرد: فرد دوم حادثه‌دیده نیز پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه و پیش‌بیمارستانی، توسط عوامل اورژانس جهت ادامه درمان و دریافت خدمات تخصصی پزشکی به بیمارستان منتقل شد.

رحمتی با اشاره به شروع فصل سرما و استفاده از وسایل گرمایشی هشدار داد: با توجه به خطر بالای مسمومیت با گاز مونوکسید کربن (قاتل خاموش)، لازم است تمامی اصول ایمنی در نصب و راه‌اندازی وسایل گازسوز، دودکش‌ها و تهویه مناسب هوا به‌دقت رعایت شود تا شاهد تکرار چنین حوادث تلخی نباشیم. در صورت بروز علائمی نظیر سردرد، سرگیجه، تهوع و خواب‌آلودگی، بلافاصله ضمن تهویه محیط، با شماره ۱۱۵ تماس حاصل فرمایید.