به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری در چهارصد و چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بازدید از پروژه‌های عمرانی در سطح شهر، اظهار کرد: ما از مناطق درخواست می‌کنیم که گزارشات پنج ساله را پیش از بازدید آماده کنند. مدعوین در این جلسات نیز معتمدین محلات هستند که گزارشات با حضور آنها ارائه می شود.

وی با اشاره به بازدید هفته گذشته خود از منطقه ۱۴ خاطرنشان کرد: یکی از نکات قابل توجه در این دوره از بازدیدها این بود که با ارائه گزارشات تفصیلی، مشخص شد چه اتفاقاتی در مناطق و محلات رخ داده و در دور هفتم بازدیدها، مردم از هم پیشی می‌گرفتند که بابت حل مشکلات محلات تقدیر کنند و این در حالی بود که در دوره‌های قبلی مشکلات محلات را مطرح می کردند.

آقامیری خاطر نشان کرد: درخواست ما این بود که تمام مشکلات مطرح شود تا بتوان تا پایان دوره این مسائل را رفع کرد.

زهرا شمس احسان در مورد نگهداشت چمن‌های مصنوعی مناطق ۲۲گانه اظهار کرد: بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۲ چمن‌های مصنوعی جزء فضاهای ورزشی سطح دو محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه ۳۷۹ چمن مصنوعی بزرگ و کوچک در سطح مناطق شهر تهران وجود دارد، گفت: می‌توانیم این چمن‌ها را به سرای محلات واگذار کنیم که به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار بگیرد. میانگین درآمد این چمن‌ها در طول سال ۷۰۰ میلیارد تومان است که شهرداری می تواند این رقم را به صورت سالیانه در نظر بگیرد.

وی ضمن قدردانی از عملکرد مجموعه مدیریت منطقه ۱۴، با اشاره به کارنامه عمرانی شهرداری تهران گفت: در پنج سال گذشته ۷ میلیون تن آسفالت در تهران تولید شده که ۲.۸ برابر متوسط ۱۰ سال گذشته است. همچنین در قالب ۷۰ پروژه عمرانی، ۱۴۶ پل احداث شده که این یعنی حدودا در هر دوازده روز یک پل ساخته شده است.

آقامیری با اشاره به اقدامات حوزه حمل‌ونقل عمومی افزود: تاکنون ۲ هزار و ۳۱۱ دستگاه اتوبوس خریداری شده و با ورود ۷۵ دستگاه متروباس برقی و نزدیک به ۱۹۰ دستگاه اتوبوس برقی و تعداد زیادی اتوبوس‌های دیزلی تا پایان سال به بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه خواهد رسید.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا، تثبیت قیمت ۱۵ قلم کالای اساسی برای شش ماه، جمع‌آوری بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر، احیای پروژه‌های عمرانی متوقف‌شده را از دیگر اقدامات مدیریت شهری در این دوره برشمرد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات حوزه خدمات شهری گفت: در تهران ۵۵ هزار مخزن زباله وجود دارد که حدودا صد درصد آن‌ها در این دوره تعویض شده است.

آقامیری با اشاره به شرایط دشوار پنج سال گذشته، از جمله شیوع کرونا، دو دوره ناآرامی‌های خیابانی و دو جنگ، تأکید کرد: با وجود همه این شرایط، مجموعه مدیریت شهری به فعالیت و اجرای پروژه‌ها ادامه داده است و نباید تلاش‌های مجموعه‌های خدمت‌رسان نادیده گرفته شود.

وی با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام در شرایط حساس کشور گفت: نقد و مطالبه‌گری باید با حضور میدانی، نظارت و کمک به رفع مشکلات همراه باشد. معتمدین محلات و اعضای مجمع مشورتی نیز به‌عنوان حلقه ارتباطی مدیریت شهری با مردم، می‌توانند اقدامات انجام‌شده را برای شهروندان بازگو کنند و در انتقال مطالبات و پیگیری مسائل محلات نقش مؤثری داشته باشند.