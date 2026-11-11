به گزارش خبرنگار مهر، بازار سهام آمریکا در آخرین معاملات خود تحت تأثیر افزایش تورم و تشدید نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو با افت شاخص‌های اصلی مواجه شد.

به نوشته آسوشیتدپرس، شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ در پایان معاملات روز سه‌شنبه با ۰.۴ درصد کاهش به ۷ هزار و ۵۲۰ واحد رسید. شاخص داوجونز نیز ۰.۳ درصد افت کرد و در سطح ۵۲ هزار و ۲۳۱ واحد ایستاد. همچنین شاخص نزدک کامپوزیت با کاهش ۰.۷ درصدی به ۲۵ هزار و ۶۵ واحد رسید.

افزایش نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی در آمریکا، از مهم‌ترین عوامل افت بازار سهام این کشور بود. آمارهای منتشرشده نشان داد تورم هسته آمریکا در ماه اکتبر ۰.۳ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که بالاتر از پیش‌بینی ۰.۲ درصدی اقتصاددانان بود.

انتشار این آمار احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو و افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را تقویت کرده است. در همین حال، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی آمریکا نیز جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام را کاهش داده و بر ارزش سهام شرکت‌ها فشار وارد کرده است.

در مقابل، بازارهای سهام آسیا در معاملات روز چهارشنبه عملکرد متفاوتی داشتند و برخی شاخص‌های اصلی این منطقه با افزایش همراه شدند.

شاخص بورس تایوان با رشد ۲.۱ درصدی پیشتاز بازارهای آسیایی بود. سهام شرکت تولید نیمه‌رسانای تایوان (TSMC) نیز ۳.۱ درصد افزایش یافت؛ موضوعی که از تداوم تقاضا برای تراشه‌های مورد استفاده در زیرساخت‌های هوش مصنوعی حکایت دارد.

شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن نیز ۰.۸ درصد رشد کرد و به ۶۰ هزار و ۹۴۲ واحد رسید. بورس کره جنوبی هم با افزایش ۱.۶ درصدی همراه شد.

با این حال، همه بازارهای آسیایی از روند افزایشی تبعیت نکردند؛ شاخص هنگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۰.۷ درصد و شاخص شانگهای چین ۰.۳ درصد کاهش یافتند.

عملکرد متفاوت بازارهای آسیایی در شرایطی رقم خورد که نگرانی از افزایش نرخ بهره آمریکا و رشد بازده اوراق قرضه همچنان از عوامل اثرگذار بر بازارهای جهانی به شمار می‌رود. در این میان، تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی و عملکرد شرکت‌های فناوری توانسته است در برخی بازارهای آسیایی بخشی از فشارهای ناشی از تحولات اقتصاد آمریکا را جبران کند.

تحولات اخیر نشان می‌دهد چشم‌انداز نرخ بهره آمریکا و داده‌های تورمی این کشور همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی به بازارهای سهام، اوراق قرضه و سایر دارایی‌های مالی جهان دارد.