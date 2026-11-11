به گزارش خبرنگار مهر، حضور شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در نمایشگاه بین‌المللی فولاد ۱۴۰۵، فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها، محصولات و دستاوردهای این شرکت در زنجیره ارزش فولاد و تعامل سازنده با فعالان این صنعت فراهم کرد.

میزبانی از متخصصان و فعالان صنعت فولاد، تبادل دانش و تجربه و گفت‌وگو برای توسعه همکاری‌های مشترک، بخشی از حضور مؤثر فولاد امیرکبیر کاشان در این رویداد تخصصی بود.

این رویداد با حضور گسترده شرکت‌های فولادی، معدنی، صنعتی و فناورانه کشور، فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های تولیدی و مهندسی، معرفی دستاوردهای نوین و شناسایی فرصت‌های جدید همکاری در زنجیره فولاد فراهم آورده بود؛ رویدادی که بستری مغتنم برای گسترش تعاملات حرفه‌ای، تبادل تجربیات تخصصی و توسعه همکاری‌های مشترک بود.