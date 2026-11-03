به گزارش خبرنگار مهر در این نشست تخصصی که عمدتا با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاه در حوزه محیط زیست برگزار شد، مباحثی فنی و تخصصی از بخش درختکاری و فضای سبز و همچنین خاک و اقلیم مرور شد.

در این نشست همچنین در زمینه جنگل کاری های انسانی در پارک چیتگر و همچنین سرخه حصار مورد بررسی قرار گرفته و خشکی این دو جنگل کاری انسانی به عنوان چالشی مهم مورد توجه قرار گرفت.

همچنین تغییر اقلیم، تغییر کاربری های غیر مجاز و در عین حال قاچاق چوب از مواردی بود که جزو مهمترین چالش های جنگل های کشور مورد اشاره قرار گرفت.