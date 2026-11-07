محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: شرایط جوی استان قم طی روزهای شنبه و یکشنبه همچنان ناپایدار خواهد بود و در برخی ساعات بارش باران در نقاط مختلف استان رخ می‌دهد.



وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، آسمان قم امروز شنبه ۱۶ آبان‌ماه نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات بارش باران پیش‌بینی می‌شود که در بعضی نقاط می‌تواند به شکل رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید موقتی ظاهر شود.



کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: مه‌آلودگی نیز از پدیده‌های مورد انتظار در روز شنبه است و این وضعیت به‌ویژه در مناطق مرتفع استان نمود بیشتری خواهد داشت.



وی گفت: سرعت وزش باد در امروز شنبه بین ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده و جهت آن غربی خواهد بود و دمای هوا نیز در شهر قم در این روز بین ۱۳ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد نوسان خواهد داشت.



ترابیان با بیان اینکه میزان و گستره بارش‌ها در روز شنبه نسبت به روز جمعه بیشتر خواهد بود، گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد فعالیت سامانه بارشی در این روز تقویت می‌شود و احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق در برخی نقاط استان وجود دارد.



وی افزود: در روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه نیز آسمان استان قم نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات بارش باران، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.



کارشناس هواشناسی قم بیان کرد: وزش باد در روز یکشنبه نیز از سمت غرب خواهد بود و سرعت آن بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است و کمینه دمای شهر قم به ۱۲ درجه و بیشینه دما به ۲۴ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.



وی ادامه داد: از بعدازظهر روز یکشنبه به تدریج کاهش ابر در سطح استان قم مورد انتظار است و از این زمان شرایط جوی استان روند آرام‌تری پیدا خواهد کرد.



ترابیان با اشاره به وضعیت مه‌آلودگی در روز یکشنبه گفت: مه‌آلودگی در برخی مناطق استان همچنان از پدیده‌های قابل انتظار خواهد بود و در نقاطی که شرایط برای تشکیل مه فراهم باشد، کاهش دید دور از انتظار نیست.



وی افزود: در مجموع، طی روزهای شنبه و یکشنبه، بارش باران در برخی ساعات همراه با ناپایداری‌های جوی از جمله رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود و شدت و گستره بارش در روز شنبه بیشتر پیش‌بینی شده است.



کارشناس هواشناسی قم خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی سه‌روزه، بیشینه دمای شهر قم در روز شنبه ۲۱ درجه و در روز یکشنبه ۲۴ درجه سانتی‌گراد خواهد بود و کمینه دما نیز به ترتیب ۱۳ و ۱۲ درجه پیش‌بینی می‌شود.



وی گفت: این پیش‌بینی بر پایه آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تهیه شده و تغییرات احتمالی در شرایط جوی و جزئیات پیش‌بینی روزهای آینده در بولتن‌های بعدی لحاظ خواهد شد.