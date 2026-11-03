به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی با اشاره به رسیدگی به پرونده قاچاق ۹۵۰ لیتر نفت گاز در همدان، اظهار کرد: شعبه سوم تعزیرات حکومتی همدان به پرونده حمل ۹۵۰ لیتر نفت گاز خلاف ضوابط تعیینی دولت به ارزش یک میلیارد و ۳۴۳ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت و ادوات کشف شده به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان تصریح کرد: همچنین شعبه یاد شده بابت جایگزینی ضبط خودروی حامل سوخت قاچاق، متخلف را معادل ارزش کالای کشف‌ شده به پرداخت یک میلیارد و ۳۴۳ میلیون ریال جریمه دیگر محکوم کرد که بر این اساس متهم در مجموع به پرداخت چهار میلیارد و ۲۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: این پرونده به دنبال گزارش ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان همدان پیرامون کشف محموله سوخت از یک دستگاه کامیون بنز برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به اداره‌ کل تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.