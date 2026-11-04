به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا دیلمی ظهر چهارشنبه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز در جمع دانش‌آموزان گنبدکاووس، با اشاره به سه رویداد تاریخی این روز اظهار کرد: ۱۳ آبان سند جمهوریت و اسلامیت مردم ایران در مبارزه با استکبار جهانی و نماد عزت، بصیرت و مقاومت ملت است.

وی با بیان اینکه ۱۳ آبان سند وحدت‌شناسی و دشمن‌شناسی نوجوانان و جوانان نیز به شمار می‌رود، افزود: ملت ایران در طول تاریخ در برابر ظلم، استبداد و استکبار ایستاده و این مسیر را با اقتدار ادامه داده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به چهار عهد ملت ایران گفت: عهد نخست، عهد جهاد و خون، میعاد و خون‌خواهی است؛ عهد دوم، عهد جهاد تبیین؛ عهد سوم، عهد اتحاد مقدس و عهد چهارم، عهد صرفه‌جویی در کنار نهضت همدلی در شرایط جنگی است.

دیلمی با تشریح عهد جهاد تبیین اظهار کرد: در هر جایگاهی که هستیم، در سنگر خانه و خانواده، کوچه و خیابان باید در جنگ روایت‌ها راوی فتح و پیروزی باشیم.

وی افزود: همه ما افسران جهاد تبیین هستیم و می‌خواهیم یک لشکر عمار بسازیم. دشمن باید بداند که ما هرگز اهل سکوت و تماشاچی بودن نیستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به ابعاد مختلف جنگ امروز تصریح کرد: در جنگ روایت‌ها، جنگ ادراکی، جنگ شناختی و جنگ ذهنیت‌ها بیداریم و باید در این عرصه هوشیارانه عمل کنیم.

دیلمی سومین عهد را عهد اتحاد مقدس دانست و گفت: ما در کنار یکدیگر، متحد و یکپارچه، با مشت‌های گره‌کرده و منسجم در برابر دشمن ایستاده‌ایم و فتح قدس گوشه‌ای از انتقام ما از شماست.

وی با انتقاد از دوقطبی‌سازی و تفرقه‌افکنی اظهار کرد: صدای دوقطبی‌سازی و سخن گفتن از تفرقه، حنجره شیطان و طاغوت است و دشمن باید بداند همه ما پای کار و پای نظام ایستاده‌ایم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با تشریح عهد چهارم گفت: صرفه‌جویی در کنار نهضت همدلی در شرایط جنگی، وظیفه ملت هوشیار و بیدار است. صرفه‌جویی به معنای مصرف نکردن نیست، بلکه هدف این است که برای نبرد با دشمن ذخیره مهمات داشته باشیم.

دیلمی با تأکید بر اینکه این جنگ، میدان حضور ملت هوشیار، بیدار و بصیر است، افزود: ملت ایران اهل سکون و تماشاچی بودن نیست و در میدان‌های مختلف حضور دارد.

وی با اشاره به شهادت امام شهیدمان بیان کرد: دشمن تصور می‌کرد با شهادت امام، خورشید انقلاب خاموش می‌شود، اما ملت هوشیار و بصیر ایران همچنان در صحنه حضور دارد و با تکیه بر مکتب امام حسین(ع) ایستادگی می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان مقاومت را به معنای فتح سنگر به سنگر دانست و با اشاره به حضور مردم در میدان طی ۲۴۷ شب تأکید کرد: دشمن بزدل باید این عظمت و شکوه را ببیند.