به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، نیروهای حشد شعبی عراق با هماهنگی با نیروهای امنیتی عراق امروز سه شنبه، عملیاتی امنیتی در مناطق جنوب استان صلاح الدین و به طور مشخص در جنوب شهر سامراء تا اطراف شهر الدجیل انجام دادند.

مفید محمد علی فرمانده تیپ ۴۳ حشد شعبی گفت که این ماموریت شامل بازرسی حدود ۱۶۰ کیلومتر مربع در چند محور با هدف بستن شکاف‌های امنیتی و باز استقرار نیروهای امنیتی است.

وی افزود که این عملیات با هماهنگی با فرماندهی منطقه سامراء و با مشارکت حشد شعبی و نیروهای امنیتی انجام شد.

مفید محمد علی اشاره کرد که نیروهای حاضر از ابرازهای نوین در عملیات بازرسی و شناسایی از جمله پهپاد استفاده کردند.