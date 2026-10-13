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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۵

حملات هوایی عراق به مواضع تروریست‌های داعش در کرکوک

حملات هوایی عراق به مواضع تروریست‌های داعش در کرکوک

ارتش عراق با جنگنده‌های F-۱۶ مقر تروریست‌های داعش را در کرکوک منهدم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاتجاه، ارتش عراق با انجام سه حمله هوایی با جنگنده‌های F-۱۶ مقرها و مخفیگاه‌های هسته‌های باقی مانده گروه تروریستی داعش را در «دره زغیتون» واقع در استان کرکوک در شمال عراق منهدم کرد.

این عملیات در حالی انجام شده است که منابع خبری چند روز گذشته از محاصره کامل تروریست‌های داعشی توسط نیروهای ویژه ارتش عراق و حشد شعبی در منطقه البرغلیه و کشته و زخمی شدن شماری از تروریست ها خبر داده بودند.

نیروهای امنیتی عراق همچنان برای پاکسازی کامل منطقه و مقابله با باقی‌مانده تروریست‌ها در حال عملیات هستند.

کد مطلب 6977136

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