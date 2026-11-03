به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم قریشی ظهر سه شنبه در آیین افتتاحیه راهیان نور دانش‌آموزی کشور که با حضور استاندار ایلام و فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان استانی و کاروان های راهیان نور دانش‌آموزی کشور در یادمان شهدای شرهانی دهلران برگزار شد، با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی، از رفع محدودیت‌های گذشته در انتخاب اهداف و بُرد موشک‌های نیروهای مسلح خبر داد و تاکید: توانمندی‌های نظامی کشور امروز به بالاترین سطح فناوری رسیده است.

سردار قریشی با اشاره به روند توسعه توان موشکی کشور اظهار کرد: در گذشته، با وجود توانمندی بالای مهندسان و نیروهای نظامی، بر اساس تدابیر رهبر انقلاب و با در نظر گرفتن برخی مصالح، انتخاب اهداف و بُرد موشک‌ها به صورت محدود تعیین می‌شد.

وی در ادامه با تاکید بر تغییر شرایط و ارتقای چشمگیر توان بازدارندگی افزود: اما امروز با تدابیر اتخاذ شده و به لطف فناوری بالایی که جوانان و بخش نظامی ما به دست آورده‌اند، توانایی آن را داریم که آنچه رهبر عزیزمان فرموده‌اند را به صورت کاملاً عینی و عملیاتی در میدان پیاده کنیم.

سردار قریشی در پایان تصریح کرد: در شرایط کنونی هیچ‌گونه محدودیتی در زدن اهداف، انتخاب هدف، بُرد، اندازه، کمیت و کیفیت موشک‌ها نخواهیم داشت؛ مگر آنکه رعایت ملاحظات خاصی در تاکتیک‌ها یا راهبردهای نظامی ایجاب کند.