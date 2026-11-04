به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی درباره تصرف غیرقانونی زمین‌های بلاصاحب، رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد اعضای این شبکه با شناسایی زمین‌های متعلق به مالکان فوت‌شده یا افرادی که در خارج از کشور سکونت داشتند، از نبود و عدم حضور صاحبان اصلی املاک سوءاستفاده می‌کردند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: متهمان با تهیه کاغذهای قدیمی از بازار تهران و جعل اسناد و مدارک، اقدام به تنظیم قولنامه‌های صوری می‌کردند و پس از طی مراحل اخذ سند رسمی، املاک موردنظر را با قیمت‌های کلان به خریداران ناآگاه می‌فروختند.

خورشاد با اشاره به ابعاد مالی این پرونده تصریح کرد: ارزش کلاهبرداری صورت‌گرفته در این شبکه بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قائم‌شهر با همکاری تیم عملیات ویژه پلیس آگاهی استان، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، موفق به شناسایی هویت و مخفیگاه اعضای این باند شدند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران در پایان گفت: متهمان با هماهنگی مرجع قضایی و طی عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه در غرب استان دستگیر شدند و پرونده برای رسیدگی به مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.