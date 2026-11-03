به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی نظریه ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی تعرض به پنج هزار مترمربع از اراضی دولتی در شهر برازجان، نیروهای یگان حفاظت با اقدام به‌موقع موفق به رفع تصرف این اراضی شدند.

وی افزود: پایش مستمر اراضی ملی و دولتی، بررسی گزارش‌های مردمی و شناسایی تخلفات احتمالی از جمله برنامه‌های یگان حفاظت برای جلوگیری از تصرف غیرقانونی زمین‌های دولتی است.

نظریه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله دیوارکشی، ساخت‌وساز غیرمجاز یا تصرف اراضی ملی و دولتی، موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط یا سامانه پیامکی به یگان حفاظت اطلاع دهند.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول نقش مهمی در صیانت از اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال دارد.